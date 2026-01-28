竹縣乳牛場導入智農科技 自動擠乳、智能項圈提升效率

竹縣乳牛場導入智農科技，自動擠乳、智能項圈提升工作效率，邁向智慧農業。（竹縣府提供）

記者彭新茹／新竹報導

為協助新竹縣畜牧業減緩人力與經營壓力，新竹縣政府近年持續向中央爭取相關補助資源，去年度輔導縣內乳牛場設置「自動擠乳系統」及「智能監控項圈」等智農科技，提供乳牛自主榨乳，舒緩脹奶不適，還可即時監測牛隻生理與行為狀況，有效降低人力投入，提升作業效率，兼顧牛隻福利與經營效益。

竹縣府表示，乳牛場日常工作內容繁複，涵蓋牛隻接生與飼養、育種與繁殖管理、每日搾乳作業、飼糧調配及污染防治等任務，大多由酪農自行負責辦理，且須配合牛隻每日固定擠乳時程，屬全年無休之產業型態，為畜牧產業中人力需求高、勞動負荷重，長期面臨缺工。

農業處指出，我國乳牛飼養品種以荷蘭牛為主，經多年育種改良，一一三年度每頭乳牛產乳量之全國平均值成長為廿五點一公斤（新竹縣約廿六公斤），較十年前（一０四年度全國平均值為每頭十九點九公斤）增長不少。一般乳牛每日須進行二次搾乳，部分高產牛隻更須增加搾乳頻率，進而提高場內人力需求與作業負擔。

因此竹縣府輔導一場高產乳牛場設置「自動擠乳系統」，該系統可隨時供牛隻自主前往搾乳，除可舒緩乳房脹痛不適外，並可透過「電眼」自動辨識與定位乳頭位置完成搾乳作業，有效降低人力投入，提升作業效率，兼顧牛隻福利與經營效益。

另因全球氣候變遷影響，透過輔導畜牧場導入「智能監控項圈」，可就牛隻個別生理與行為狀況進行即時監測，並作為牛隻身分辨識工具，蒐集包括產乳量、活動量、體溫及發情偵測等多項生產資訊，協助酪農即時掌握牛隻個別狀況，落實精準管理與育種目標。