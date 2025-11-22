竹縣二O二六年消防形象宣導月曆正式發表 陳見賢感謝消防員不分晝夜付出
新竹縣政府消防局推出二O二六年消防形象宣導月曆，二十二日正式於遠東百貨竹北店舉辦發表會，現場安排攻城獅慕獅女孩舞蹈表演、消防宣導Q&A搶答遊戲，並展現各項救災工作也出動消防機器人，新竹縣副縣長陳見賢代表縣長楊文科出席，展現對消防工作的支持與謝意，民眾於二十三日起可於全縣十五個消防分隊，以五張發票兌換，活動現場也將安排月曆主角簽名及拍照。
在新竹縣二O二六年消防形象宣導月曆發表會中，消防局安排各月份月曆主角於現場展各項現救災救援工作，包含高空垂降及斜降、擔架繩索救援、救護處置、破壞器材切割、消防越野機車，以及已使用於火場的消防機器人等，展現消防員不畏艱險、用運科技全力救災的一面。
新竹縣副縣長陳見賢二十二日指出，由新竹縣消防局製作的消防形象宣導月曆一向都受大眾好評，也感謝新竹縣議會的支持，讓消防員不分晝夜的守護民眾安全的一面，能透過月曆的方式展現在民眾面前，每位消防員肌肉上的線條，均是為了工作而努力健身的累積，也盼望民眾在欣賞之餘，能體會到消防工作的辛苦，珍惜急救資源。
陳見賢也表示，楊文科縣長及縣政府對於消防工作一向鼎力支持，議會也同樣協助，消防局預算均分文未刪，守護大眾生命財產的安全。
新竹縣消防局指出，月曆主角各具特色，在攝影師鏡頭下呈現，個個都極具「型」與「美」，月曆內容也搭配各種防災宣導，充實民眾消防基本常識，同時展示縣府支持及肯定消防專業。民眾全程參與發表會活動，可憑號碼牌及五張發票搶先兌換月曆。
消防局也宣布，明天（23日）上午8時30分起，於消防局竹北、竹東、新埔、湖口、山崎、關西、寶山、芎林、高鐵、二重、新工分隊、新豐、北埔、尖石、五峰等15個分隊，總計提供3500份月曆讓民眾以發票兌換，活動現場將安排月曆主角簽名及拍照。
民眾憑114年11月至12月之紙本發票5張兌換月曆1份，每人限兌換2份，兌換完為止，所兌換的發票將全數捐贈新竹縣弱勢團體或機構。消防局也將在臉書粉絲專頁發起「打卡抽月曆」活動，活動方式請上消防局臉書粉絲專頁。
其他人也在看
至竹北視察市場 蕭副總統：國家關注涵蓋百工百業
（中央社記者郭宣彣新竹縣21日電）副總統蕭美琴今天在竹北市長鄭朝方陪同下視察竹北仁義市場，她表示，國家關注涵蓋百工百業，她肯定市場改造成果已見亮點，盼政府持續給予各行各業溫暖且具體支持。中央社 ・ 1 天前
竹縣2026年消防月曆 竹北遠百發表會
新竹縣政府消防局睽違二年再度推出消防形象宣導月曆，將於今（二十二）日下午二時在遠東百貨竹北店辦理「二○二六年消防形象宣導月曆」發表會，邀請民眾共襄盛舉，現場安排攻城獅慕獅女孩舞蹈表演、消防宣導Q&A搶答遊戲，還能與消防員互尬十六蹲、伏地挺身，全程參與活動就有機會搶先兌換限量月曆！新竹縣消防人員在勤務公忙之餘仍不斷鍛鍊體格及體能，將完美成果呈現在明年度發行的形象月曆中，本次拍攝主題為消防員的一天，記錄消防員從清晨到夜晚的場景畫面，以電影海報風格及消防主題呈現，結合光影設計，帶來視覺衝擊及力量，呈現出消防員不同的樣貌，讓民眾更貼近及深入瞭解消防員勤務性質及消防員的一天。新竹縣「二○二六年消防形象宣導月曆」發表會將於十一月二十二日登場，邀請攻城獅慕獅女孩開場表演並共同擔任發表會 ...台灣新生報 ・ 1 天前
竹縣2026年消防形象宣導月曆發表 陳見賢感謝消防員不分晝夜付出
【互傳媒／記者 宋旭志／新竹 報導】新竹縣政府消防局推出2026年消防形象宣導月曆，今（22）日正式於遠東百貨互傳媒 ・ 15 小時前
蕭副總統赴竹北視察仁義市場 (圖)
副總統蕭美琴（左）21日在竹北市長鄭朝方（右）陪同下前往視察竹北仁義市場，並肯定市場改造成果已見亮點，盼政府持續給予各行各業溫暖且具體的支持。中央社 ・ 1 天前
竹縣發表2026消防月曆 憑5張發票可兌換
（中央社記者郭宣彣新竹縣22日電）竹縣消防局今天發表2026年消防形象宣導月曆表示，明天起可至縣內15個消防分隊，以5張發票兌換1份、每人限兌換2份，共限量3500份，發票將捐竹縣弱勢團體或機構。中央社 ・ 20 小時前
被點名2026參選新竹縣長 鄭朝方同框蕭美琴逛傳統市場
政治中心／綜合報導2026新竹縣長選戰，民進黨誰來出戰，外界點名人選也包含竹北市長鄭朝方，近來他才剛完成市場內部裝潢翻新、還邀請副總統蕭美琴來看，蕭美琴大讚"有個好的首長才能讓環境更好、生意更興旺"。民視 ・ 1 天前
非洲豬瘟、問題蛋流入！盧秀燕：把關者被罵到臭頭 綠營反轟甩鍋
台中非洲豬瘟盧秀燕抱怨委屈，發現的把關者被罵到臭頭，但民代反轟盧秀燕，非洲豬瘟疫調荒腔走板她不願負責，只會甩鍋中央。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
籲支持行政院版財劃法 卓榮泰：修法通過後「新北增額六都最高」
台61線西濱快速公路「新北至苗栗路段平交路口改善工程—新北段」今（11/22）在林口舉行動土典禮，行政院長卓榮泰親自出席主持。他致詞時提到，行政院版《財政收支劃分法》修法通過後，新北市在統籌分配稅款與一般性補助的增額「將是六都最高」。太報 ・ 21 小時前
竹縣發表2026消防月曆 (圖)
新竹縣消防局22日發表2026年消防形象宣導月曆，內容也搭配各種防災知識。民眾23日起可至縣內15個消防分隊，以5張發票兌換1份、每人限兌換2份，發票將捐竹縣弱勢團體或機構。中央社 ・ 20 小時前
福島食品全解禁 蘇一峰質疑：823公投後態度馬上大轉彎
衛福部食藥署21日傍晚宣布廢止「停止輸入查驗之日本食品品項別及其生產製造地區」，解除日本福島等5縣食品的特別管制措施，即日起與其他國家地區輸入規定一致。此舉引發外界議論，胸腔科醫師蘇一峰批評，時機太過敏感，更點出綠營在823重啟核能公投辯論會上才痛批核電廠可怕，如今過了3個月態度就大轉彎。中天新聞網 ・ 21 小時前
民眾黨北市議員席次不保？黃國昌自信喊話：絕對可以「4+2全壘打」
即時中心／黃于庭、陳治甬報導朝野各黨派持續布局2026九合一大選，尤其首都台北選戰備受外界關注。民眾黨目前於北市有4席議員，中正萬華、松山信義選區明年可望各多提名1人；不過，民眾黨並無規劃推派人選挑戰現任市長蔣萬安，外界關心若沒有「母雞」帶小雞，議員席次恐怕不保。對此，民眾黨主席黃國昌今（22）日自信喊話，他對議會席次「4+2全壘打」有百分之百信心。民眾黨台北市議員黃瀞瑩今日舉辦「台灣有愛・民眾溫情」寒冬送暖園遊會，黃國昌、前民眾黨主席柯文哲妻子陳佩琪均出席活動。黃國昌稱，黃瀞瑩過去幾年擔任議員期間，相信她的表現有目共睹，不僅在議會為民發聲，監督市政有理有據，且從今天活動中看得出來，對方在基層扎根非常深，「我對於4位議員連任充滿百分之百信心，展望2026年，相信台灣民眾黨在台北市『4+2全壘打』絕對是可以達成的目標」。至於台北市長選舉部分，黃國昌說，他跟國民黨主席鄭麗文對於接下來合作，雙方都有相當高的誠意與善意，相信等進一步磋商以後，就能一步一步往前走；不過最重要的還是過程中，能得到更多民眾信任與支持。媒體也追問，柯文哲是否有關注「鄭黃會」？黃國昌回應稱，柯文哲當然關心，他也表達「整體氣氛非常融洽，往正確方向在邁進」；此外，他們在討論相關事務的時候，會比較著眼於民眾黨長遠發展，對於目前國內外情勢，也都會深入進行溝通、交換。原文出處：快新聞／民眾黨北市議員席次不保？黃國昌自信喊話：絕對可以「4+2全壘打」 更多民視新聞報導法國總統公開稱讚台灣！籲參考我國打擊假訊息 外交部回應曝光一飛衝天！成大團隊科研火箭AfterLight 1 旭海發射場升空柯文哲復出？驚現「回中央黨部」辦公 黃國昌認了這事：看他計畫民視影音 ・ 21 小時前
月世界成垃圾山主謀李有財 民進黨揭露「由藍轉綠」：依規開除黨籍
高雄知名景點「月世界」傳出遭人惡意傾倒垃圾，規模達數百噸，從垃圾殘骸中推測，主要是來自隔壁的台南，案件備受各界關注。近日，影武者被揪出，居然是深耕高雄16年的岡山區碧紅里長李有財父子檔。民進黨今（22）日在臉書發文，指出李有財過去曾為中國國民黨籍，遭其開除後加入民進黨。因涉案內容已嚴重違反民進黨黨紀律與價值，將依規開除黨籍。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
通告聯合國！陸：如日本武力介入台海將行使聯合國憲章自衛權
大陸常駐聯合國代表傅聰21日致函聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）就日本首相高市早苗「台灣有事」論闡明北京立場。傅聰表示，如果日本武力介入台海局勢，將構成侵略行為，大陸將堅決行使《聯合國憲章》和國際法賦予的自衛權，堅定捍衛國家主權和領土完整。中天新聞網 ・ 1 天前
北京火氣愈來愈大！中國駐聯合國大使嗆聲高市早苗，「敢介入台海、將引《憲章》動武捍衛領土完整」
中國已將其與日本日益擴大的爭端帶到聯合國（UN）舞台，指控東京、威脅要進行「武力介入」台灣問題，其代表甚至還使用、迄今為止最強烈的措辭，誓言將捍衛領土完整。《路透》報導提到，中國駐聯合國大使傅聰（Fu Cong）21日，致函聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres），指控日本首相高市早苗（Sanae Takaichi）犯下「嚴重違反國際法」和外......風傳媒 ・ 18 小時前
徐榛蔚將屆滿 吉安鄉長游淑貞力拚接班
[NOWnews今日新聞]花蓮縣長徐榛蔚已連任2屆將屆滿，外界關注接班人選，今（23）日有媒體報導，吉安鄉長游淑貞被視為接班人，不過出自藍營的無黨籍議長張峻、縣議員魏嘉賢也動作積極。國民黨方面，除非有...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前
鄭麗文唱和中國？喊「2028不一定有和平選舉」 林飛帆回應了
即時中心／潘柏廷、黃彥翔報導中國犯台意圖愈趨明顯，且近日又傳出2027年是侵略的時間點；豈料，國民黨主席鄭麗文昨（20）日專訪宣稱，如果國民黨無法扭轉乾坤，「我認為不一定等得到2028年的和平選舉」，被外界質疑在唱和中國。對此，國安會副秘書長林飛帆今（21）日受訪回應了！針對鄭麗文所言「2028不一定有和平選舉」一事，林飛帆今日下午視察「台灣全民安全指引」視察發放情形受訪則表示，當國際社會都在討論中共對台野心，特別是2027年這個時間，當然不樂見政治人物去應和共軍對台企圖或動作，「我不知道鄭主席所提的言論，影射、暗示什麼？不過我們也期待在野黨能夠攜手合作，不論中央、地方、執政或在野，大家都是同一個國家」。另，媒體也問，日本首相高市早苗的「台灣有事論」引起非常多討論與爭議，中國軍演天數也增加，台灣對於區域和平和安全穩定是否有進一步掌握？林飛帆強調，都有在密切注意中共在黃海相關軍事行動與軍演，對於中共單方面、片面破壞區域現狀，還是再次嚴厲譴責，同時，也對日本表達最高支持。國民黨主席鄭麗文。（圖／民視新聞資料照）他強調，過去這段期間中國對日本騷擾、經濟施壓，都已經被區域友盟國家注意，包括美國駐日大使公開表達對日本政府的聲援與支持，也希望中國不要片面破壞台海及周邊秩序，「答案非常清楚，中共才是區域地緣政治的Trouble Maker（麻煩製造者）」。最後，林飛帆喊話，現在正在做的事情就是，透過所有努力確保台海和平穩定能夠延續，也確保現狀不被單方面破壞，「中共軍演目的很清楚是為軍事及武力擴張，但台灣面對演習、發放全民安全指引，皆是強化我們自己保護，以確保現狀能夠被維繫」。原文出處：快新聞／鄭麗文唱和中國？喊「2028不一定有和平選舉」 林飛帆回應了 更多民視新聞報導非鄭麗文退的！何鷹鹭停職案申訴獲受理 國民黨：暫保中常委職務李明璇稱「不投降不是政府該做的」 林飛帆：不知道暗示什麼想法？台日友好！逾3萬網友瘋轉賴清德「吃壽司」 行動支持水產登日媒民視影音 ・ 1 天前
被陸通緝沒在怕！沈伯洋現身國際法庭喊話台灣人：這是一個長期抗戰
沈伯洋此行是應「國際自由聯盟」（Liberal International）邀請出席會議，他指出，該組織集合來自近百個國家的政黨成員，民進黨亦為其中一員。他在臉書、Instagram與Threads上發布影片表示，身處海牙期間，除了參與討論，也希望透過外交管道讓世界更了解台灣與民主國家的立場...CTWANT ・ 1 天前
台美軍演跨出一大步！ 陸戰隊「營級」首與美軍實兵對抗｜#鏡新聞
台美軍事演習，跨出一大步！鏡報報導，國造的玉山軍艦10月載著陸戰隊，執行「陸吼專案」，到關島進行1個月的移地訓練，也是我國陸戰隊首度以營級作戰單位，跟美軍實兵對抗。專家指出，這不僅能夠強化陸戰隊的實戰經驗，也象徵台美互信，能在印太區域發揮聯防效果，嚇阻共軍。鏡新聞 ・ 19 小時前
賴清德發文「不該緬懷共諜」 鄭麗文：國家英雄不應做為政黨攻擊工具
國民黨主席鄭麗文日前出席統派舉辦白色恐怖追思活動，追思對象竟包含共諜將領吳石，昨總統賴清德臉書發文向黃百韜及當年為國犧牲的烈士，致上最高的敬意並表示應緬懷國軍官士兵袍澤，不是共諜。對此鄭麗文今（23）日受訪表示，不應把國家英雄做為政黨攻擊工具，更不該被政治消費。自由時報 ・ 1 小時前
中日因「台灣有事」爆外交危機！三國領袖會談卡關 延燒至聯合國
根據《47NEWS》、《路透社》報導，日本身為2025年日中韓首腦會議議長國，原規劃於2026年1月在日本舉行峰會，但多名外交人士透露，中國已正式拒絕參與。北京認為高市的國會答辯挑釁中國核心利益，態度轉趨強硬。在爭端升高後，中國除呼籲民眾暫緩赴日，並停止日本水產品輸入手...CTWANT ・ 6 小時前