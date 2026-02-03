竹縣交通2/13啟動春節模式 計程車費率加3成

大新竹小黃2026春節期間，將從下週五(13日)凌晨0點起到大年初六、22日深夜12點為止，比照往年依原收費方式加收3成運價，相關收費方式會用傳單放在小黃車上供乘客參考。(記者黃美珠攝)

〔記者黃美珠／新竹報導〕2026春節逼近，新竹縣內的各項交通運輸相關的措施將從下週五(13日)起開啟「春節期間」的模式！縣府交通處長姜禮仙說，率先啟動的就是大新竹的小黃搭乘費率調整，也就是從13日凌晨0點起到大年初六、22日深夜12點為止，10天的費率比照往年「按原規定收費方式加收3成的運價」計費，今年收費方式還做出傳單，會放在小黃車上供乘客參考。

另外一樣是從13日0點到22日深夜12點，在國道客運方面有88條指定路線採原票價的6折優惠供搭乘。使用電子票證搭國道客運、台鐵、高鐵者，10小時內轉乘新竹在地的客運，可享一段票或是基本里程免費的禮遇。如果是轉乘另外指定的75條幸福巴士路線則是完全免費。

姜禮仙還說，接著縣內的各公有路邊停車場，從2月16日除夕當天起到21日、大年初五為止，除了位於竹北市緊鄰市場的部分路段，像是：仁義市場、仁義路、華興1街、仁德街以及仁孝街在除夕當天仍維持收費，其他路段和時間統統都免費停車。

至於2月19日、大年初三起到22日、大年初六為止，縣府開辦的觀光1號、觀光2號公車都免費，提供從高鐵新竹站搭去新埔九芎湖或關西六福村遊玩的旅客便利。而從高鐵新竹站發車往觀霧山莊的「觀霧線(觀光8號」、跟從竹北火車站發車往獅頭山的「獅山線(5700)」，只要持電子票證都可免費搭乘，只是觀霧線必須提早預約。

從竹北火車站發車往獅頭山的「獅山線(5700)」，從大年初三到大年初六，只要持電子票證都可免費搭乘。(記者黃美珠攝)

