竹縣亦捷科際司機出走 下週一起這2條客運路線「被沒收」

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亦捷科際［5619］新竹到關西、［5621］新竹到新埔的公車，下週一起都將走入歷史。(記者黃美珠攝)

〔記者黃美珠／新竹報導〕公路客運業者亦捷科際整合(股)公司，自3月底起爆發運將「抱團」分波出走後，違規營運問題終於全面崩盤，立委徐欣瑩要求交通部公路局重視後，近日協調決議，亦捷科際手中6條公路客運路線中，［5619］新竹到關西、［5621］新竹到新埔這2條，從下週一(15日)起改由全達遊覽車公司的金牌客運接手，「被沒收」經營權。

徐欣瑩說，亦捷科際的經營亂象已讓鄉親長期不滿，各界也持續關注。她多次要求交通部與公路局正視，且拿出更積極具體的作為整頓，近日終於協調決議：因亦捷科際改善不力，期間仍持續違規，所以下週一起停駛［5619］新竹到關西、［5621］新竹到新埔，2條路線改由全達的金牌客運接手經營。

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新竹區監理所表示，亦捷科際起家於電子設備周邊產業，2024年11月進軍公路客運，在竹縣的正式行駛路線是：［5619］新竹到關西、［5620］新竹經關西到中壢、［5621］新竹到新埔、［5614］新竹到橫山九讚頭、［5615］新竹經芎林到敏實科大、以及［5633］竹東到敏實科大後到芎林，總共6條。

另又代駛［5611］新豐新庄子到湖口火車站、［5612］新竹到湖口、以及［5606］新竹到新豐新庄子3條路線，並運營湖口鄉的幸福巴士；只是受制於人力問題無法穩定發車，所以代駛路線也從6月1日起改由金牌客運接手代駛。

金牌客運在新竹縣內已經營獅山線、市區公車等多年，下週一起將接手經營亦捷科際的［5619］、［5621］公路客運。(記者黃美珠攝)

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