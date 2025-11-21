竹縣今年石綿建材廢棄物清理補助 11/28申請截止

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣政府環保局今年計畫補助清運250公噸的石綿建材廢棄物的「扣打」提前用完了，但環保局決定持續受理申請這項清理補助到下週五(28日)為止，至於即日起到下週五期間受理的最新案件，預計將安排於明年優先執行。

府環保局長蕭宏杰說，石綿建材廢棄物有危害人體跟環境之虞，為減輕民眾清運負擔、提高大家的汰換意願，去年起他們就提供清理的補助費，已協助121戶清理這種有害健康的石綿廢棄物。

今年縣府環保局持續辦理補助，並以250公噸為年度計畫的總清理量，鎖定縣內的私人住宅、農業設施，例如個人飼養的小型家畜或家禽場等相關建物所用的石綿瓦、石綿浪板這類含有石綿建材的廢棄物，結果申請踴躍，前述250公噸的目標數已經提早達成，但仍持續受理申請到下週五，並將之列為明年度優先辦理的對象；只是提出申請者必須一併規劃後續的拆除和打包作業，還請民眾特別留意和配合。

