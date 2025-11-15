竹縣企業閃耀中臺灣SBIR成果展 跨縣市交流激發創新火花

一一四年度中臺灣SBIR聯合成果展大合照

▲一一四年度中臺灣SBIR聯合成果展大合照

新竹縣政府產發處十五日帶領縣內三家獲地方型SBIR補助之新創業者「布丁捏塑工作坊」、「日岐生物科技股份有限公司」及「日日風味所」，參加由雲林縣政府主辦「一一四年度中臺灣地方產業創新SBIR聯合成果展」，現場展示計畫成果並推廣新竹縣在地特色，大力推動新竹縣產業成長與升級。

雲林縣政府十五日於古坑綠色隧道公園舉辦「一一四年度中臺灣地方產業創新SBIR聯合成果展」，為展現中臺灣各縣市推動產業創新研發的豐碩成果，此次集結新竹縣、新竹市、苗栗縣、臺中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市及臺東縣等9九個縣市政府共同參與，帶領優質廠商跨縣市交流，分享地方型SBIR計畫推動下的創新研發能量。

新竹縣參展廠商為一一三年度獲補助的三家業者。「布丁捏塑工作坊」開發融合客家文化與角色IP的「客家三寶DIY材料包」，透過擬人角色「童小花」、「綠包」、「樓仔」的設計，結合客家花布、土樓、艾草粿等元素，讓文化故事走進生活，展現創意與市場潛力。

「日岐生物科技股份有限公司」運用紅球薑具抗發炎、抗病毒及抗過敏等特性，研發出健康的植物奶飲品，提高產業界與消費者對紅球薑應用的關注。「日日風味所」則推出以竹北新月沙灣與峨眉北埔臺三線風味為設計靈感的「新月晨曦」與「花箋山雨」咖啡豆，呈現新竹縣獨特的地域風味。

產發處表示，新竹縣地方型SBIR自一O八年重啟至今已邁入第七年，累計補助二百零六家企業，總補助金額超過一億六千萬元，帶動逾五點四億元產值。參展廠商的亮眼表現，充分展現縣府推動產業創新的成果。

透過地方型SBIR計畫的推動，加速產業轉型升級，新竹縣政府將持續協助企業擴大研發能量、鏈結跨域資源，帶動更多在地品牌脫穎而出。今年度有三十一家企業獲得補助，總補助金額達二千五百四十五萬一千元，期盼未來有更多廠商受惠，共同推動新竹縣產業持續成長與升級。