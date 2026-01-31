竹縣偕清大 半導體師培課夯 北市教師取經

為鞏固台灣半導體產業人才競爭力，新竹縣政府教育局正式啟動「半導體課程—扎根養成計畫」師資培育初階課程，委託清華大學辦理，吸引大批新竹縣高國中小教師利用寒假進修，更有來自台北市的教師跨區取經。

縣長楊文科表示，新竹縣作為全球半導體產業重鎮，人才培育必須從基礎教育向下扎根。他強調，透過與清華大學的深度合作，不僅能提升教師專業知能，更整合了AI、社會人文與永續發展等跨領域議題。楊文科期待藉由這批優秀的種子教師，為國家半導體人才庫奠定堅實基石。

廣告 廣告

教育局長蔡淑貞指出，本次32小時的初階課程師資陣容強大，由清華大學半導體研究學院院長林本堅、清華大學竹師教育學院院長王子華等權威學者，協同產業專業教師共同授課，多位講師曾是台灣半導體產業的重要推手，能帶領學員深度理解護國神山的過去、現在與未來。

蔡淑貞透露，預計116年招生的文興高中，規畫將半導體導論納入校訂多元選修課程，透過實驗操作與專題學習，協助學生理解元件原理與製程，啟發職涯探索。

首日課程由清華大學教授施惠主講，跳脫傳統講課框架，導入原子卡牌、電晶體開關及邏輯閘等實驗模組，現場教師透過親手操作驗證原理，充分落實108課綱探究與實作的精神。

教育局表示，本計畫後續將推出40小時的進階課程，內容涵蓋IC設計、製程實務，甚至安排無塵室體驗。期望建構完整的培訓體系，將艱深科技轉化為有趣易懂的學習體驗，為竹縣學子打開通往未來科技世界的大門。