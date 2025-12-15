竹縣優良餐廳授獎典禮 陳見賢鼓勵270家業者持續精進

新竹縣一一四年「家家有標章 共下愛健康」優良餐廳評核於十五日舉辦授獎典禮，此次評選出二百六十三家優級餐廳、七家良級餐廳，為讓民眾吃得安心又在地，衛生局依據餐飲衛生管理關鍵面向評核，新竹縣副縣長陳見賢出席授獎典禮時，期許透過評核讓民眾吃得安全又健康，也呼籲大眾優先支持優良餐廳。

新竹縣副縣長陳見賢十五日表示，新竹縣政府在縣長楊文科領導及議會監督之下，十分重視食品安全，為了讓全縣近六十萬民眾、到訪遊客都能安心品嘗佳餚，衛生局除了定期稽查之外，也舉辦「家家有標章 共下愛健康」優良餐廳評核，從食品安全及管理等各面向評估，他相信通過評核的餐廳都經得起考驗，縣府也會盡最大努力讓所有鄉親長輩都吃得安全又安心。

新竹縣政府衛生局在食品安全管理上，秉持「源頭管理、業者自律、全民監督」三大核心的策略，持續強化食材供應鏈的追蹤與稽查，確保農漁產品及加工食品的來源透明、安全無虞，同時提供專業輔導，要求餐飲業者建立標準作業流程（SOP），從食材的驗收、貯存到烹調過程，每一個環節都必須符合食品安全衛生管理法規定並落實自主管理。

此次優良餐廳評核由新竹縣政府衛生局執行，依餐飲衛生管理的五大關鍵面向：環境設施、食品來源管理、從業人員衛生、製備流程規範以及法規符合性，進行書面審查及製餐作業現場評核。同時針對餐飲業者常見缺失，包含廚房場所的排水及截油槽設施是否完善、病媒如老鼠、蟑螂等防治是否落實、生熟食器具與區域是否分區管理，以及食品加熱與保溫的溫度控制是否符合標準等，加強查察與輔導，以避免發生食物中毒事件，提升縣民飲食安全及品質。

為了持續推動浪漫台三線，並鼓勵沿線的餐飲業者維護食安，深入挖掘在地客家文化與食材特色，衛生局今年度執行關西鎮重點區域，如國道三號關西服務休息區、六福村主題遊樂園等，透過評核與輔導，將客家傳統美食文化與現代化的衛生管理結合，提升在地產品的價值，並讓民眾享受最安心、最道地的美食。

此次優良餐廳評核同時將縣內大專校院周邊餐飲業納入重點輔導，此次獲獎的餐廳中，有九家鄰近大專院校周邊的餐飲業者，經過新竹縣政府衛生局的積極查核及輔導，已提升至分級評核標準「優級」，不僅展現新竹縣政府對校園食品安全的重視，也確保了學生的用餐環境安全與衛生。除此之外，亦有七十家特色咖啡廳參與評核，其中有業者首度加入評核即獲選優良餐廳。

新竹縣政府衛生局將持續提供追蹤輔導，協助業者在硬體、管理細節上進一步提升與改進，並頒發「優」或「良」的認證標章，供業者置放於店面明顯處，並透過媒體及新竹縣衛生局臉書粉絲專頁「家家有標章 共下愛健康」，提升業者曝光率，營造健康良性消費環境。