迎接二０二六新年新氣象，竹縣元旦多項新制上路，照顧弱勢的全國福利政策也同步上路。（記者彭新茹攝）

記者彭新茹∕新竹報導

一一五年元旦起，新竹縣多項新制跟進上路，包含成立聯合服務中心、數位發展處、高齡長照處、新竹縣一九九九為民服務專線五分鐘免費及擴大竹科空品維護區管制對象等，守護縣民健康，提供更優質便民的服務。

為協助缺牙長者重建口腔功能、改善營養攝取，新竹縣衛生局一一五年提供三十名免費全口活動假牙補助名額及三百名口腔篩檢與卅名口腔檢查評估補助名額。因應晚婚晚育及少子化趨勢，也自元旦起推出「婚後孕前健康檢查補助計畫」及「醫療性凍卵補助計畫」。

廣告 廣告

為全面強化自行車騎乘安全，元旦起新竹縣公共自行車新、舊會員及單次租借之臨時會員，皆須完成投保「公共自行車傷害險」方可租借YouBike二點０與YouBike二點０Ｅ車輛，費用由縣府負擔。

另外，新竹縣與新竹市擴大新竹科學園區空氣品質維護區管制對象，元旦起，出廠滿三年以上柴油大客貨車須通過一年內黑煙檢驗合格紀錄或自主管理標章未逾有效期限，出廠滿五年以上燃油機車應完成最近一年度排氣定期檢驗合格，一一五年七月一日起，所有柴油引擎之施工機具須取得有效期限之施工機具清潔排放自主管理標章，未符合規定車輛或機具進入園區，將處五百元以上至六萬元以下罰鍰。