竹縣兒童人權闖關嘉年華會 數百名大小朋友趁好天氣同樂

把握變天前的最後一個溫暖午後，新竹縣今天下午在縣府前廣場舉辦兒童人權嘉年華活動。(記者黃美珠攝)

〔記者黃美珠／新竹報導〕迎接11月20日的國際兒童人權日，新竹縣今天下午在縣府前廣場舉辦「兒權up幸福up親子闖關嘉年華活動」，吸引數百名大小朋友趁著天氣變冷前的難得午後陽光出門同樂。

縣府社會處長陳欣怡說，這個活動是他們跟財團法人人本教育文教基金會攜手合辦的，希望透過這樣的輕鬆時光，吸引大家一起重視、認識、且一起來實踐兒童人權，為所有小朋友們創造更美好的成長環境。

現場有新竹縣東海國小的太鼓演出，也有紅鼻子馬戲團、泡泡奇蹟街頭藝人泡泡秀等的逗趣表演，縣內多個社福單位、NPO社福團體等共襄盛舉，近20攤的益智闖關遊戲，鼓勵參與的小朋友在遊戲中學習如何表達意見、傾聽他人想法。

透過闖關活動，新竹縣今天下午登場的兒權闖關嘉年華，鼓勵小朋友們表達和傾聽。(記者黃美珠攝)

