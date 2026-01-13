竹縣內戰激起口水戰 名嘴憂恐不利國民黨

新竹縣國民黨內部提名之爭陷入內戰，陳見賢與徐欣瑩兩強對峙。（鏡報提供）

隨著2026地方大選臨近，新竹縣國民黨內部提名之爭陷入「藍營內戰」。現任副縣長兼黨部主委陳見賢與立委徐欣瑩兩強對峙，從網路形象戰一路殺到實體動員「秀肌肉」，試圖影響黨中央的決策天平。

善於選舉的陳見賢陣營頻頻製造話題，其中一個就是改變造型，以厚重鏡框、旁分油頭造型亮相，相貌仿故總統蔣經國引發話題，不過近期卻有網友發現出現蔣萬安突然變成風飛沙後代而掉淚的梗圖，笑翻眾人。

除了網路空戰，雙方在實體動員上也互不相讓。週末雙方大舉造勢，10日陳見賢在竹東號稱集結3,000人，展現主委的在地紮根力；11日徐欣瑩則在湖口舉辦萬人誓師，現場湧入破萬支持者，更有逾百位村里長與國民黨立院黨團「國會最強戰隊」大陣仗站台。徐陣營憑藉「中央與地方連線」的制高點，與陳見賢傳統的派系動員形成對比。

綜觀全局，兩位候選人互相的較勁已經引起國民黨支持者的焦慮，認為繼續這樣會讓民進黨漁翁得利，也同時對於黨中央的不作為表達不滿。

資深媒體人趙少康、黃暐瀚、吳子嘉等人都提到新竹縣已經不是傳統藍軍推誰都會當選的結構了，名嘴們呼籲黨主席鄭麗文應當機立斷，避免地方派系壞了大局，並要求陳見賢辭去主委職務以示公正。明日將展開第二次協調，能否完成公平初選，將是藍營能否保住新竹執政權的關鍵。

