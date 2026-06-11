竹縣內灣派出所將開工修復 拚2028年峻工

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被列為歷史建物的內灣派出所，近日將動工修復預計2028年峻工。（圖：縣府提供）

被列為歷史建築的新竹縣內灣風景區內的內灣派出所，修復工程近期內將開工，但因派出所緊鄰內灣鐵道，又位於斜坡高地，欠缺安全人行通道，考量民眾通行安全，以利未來修復完成後委外經營，縣府近日將邀集包含地主台鐵在內的相關單位，共同會勘研商人行通道，以利內灣派出所建築物活化，進而帶動商圈整體發展。

縣府文化局長朱淑敏表示，內灣派出所原本是橫山警分局轄下的派出所，興建於1938年。日治時期內灣是知名的木材和礦業集散地，人流密集。內灣派出所居高臨下維護地方治安，日式的建築風格外觀典雅。內灣派出所在2006年被登錄為新竹縣的歷史建築，可惜卻在2022年5月間，因連日豪雨加上白蟻蛀蝕，局部屋頂發生塌陷，經緊急搭建棚架與帆布防護，卻仍續有零星崩壞狀況。

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為了搶修這棟歷史建物，文化局先後完成修復計畫、促參可行性評估、鋼棚架保護以及緊急搶修工程與修復設計等階段性工作。至於整體修復工程則在去年6月獲客委會核定，將投入6530萬執行，其中84%由中央補助，今年3月已決標，計畫工期720個日曆天，預計2028年竣工。

未來內灣派出所整建完成後，兩側原來的員警宿舍將作為背包客棧，中間辦公事務室則是展示場，將委外營運管理。（彭清仁報導）

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