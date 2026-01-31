竹縣內鬥！徐欣瑩嗆「不受體制束縛參選到底」 鄭麗文急喊：改天再訪

記者陳思妤／台北報導

面對媒體追問，鄭麗文喊改天再訪（圖／翻攝畫面）

國民黨新竹縣長提名內鬥，立委徐欣瑩與現任副縣長陳見賢協商確定破裂，將在2月2日進行初選公告。但徐欣瑩怒喊，抗議黨務不公，更預告，若黨中央執意與民意對作，她將義無反顧，不再受限於黨內不公體制的束縛。國民黨主席鄭麗文今（31）日被問到此事，連喊了2次「改天再給你們訪」，接著就不回應任何問題。

徐欣瑩表態，反對黑箱初選，直指對於中國國民黨中央及新竹縣黨部，近期擬定之新竹縣長初選「七三制」（70%民調、30%黨員投票）作業模式，以及陳見賢雖口頭請辭黨部主委，卻仍操縱黨務之不公現狀，表達嚴正抗議與憂心。

徐欣瑩說，自己在各項客觀媒體民調中，始終穩居領先地位，她向國民黨中央提出最後呼籲：回歸公平、公正、公開的初選機制，若黨中央執意與民意對作，徐欣瑩將義無反顧，不再受限於黨內不公體制的束縛。她強調，若體制內無法伸張正義，她將直接訴諸新竹縣民，參選到底，絕不退縮。

國民黨今天舉行中常委選舉，鄭麗文一現身，面對記者追問，中天是否會復台？徐欣瑩不排除要擺脫黨的束縛？她拱了拱手，急喊「改天再給你們訪、改天再給你們訪，謝謝！」接著，面對記者追問，總統賴清德希望在野黨能支持國防預算、總預算？她也只說了謝謝，就一路往前走。

