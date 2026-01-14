竹縣全國中小學客家藝文競賽 關西國小勇奪客語戲劇全國第一

新竹縣關西國小、坪林國小、竹東國小三支特優隊伍，晉級「一一四年全國中小學客家藝文競賽」總決賽勇奪佳績，其中關西國小以貼近生活的劇情設計、自然流暢的客語對白及活潑生動的表演形式，深獲評審肯定，榮獲「客語戲劇類－國小低年級組」全國第一名，展現新竹縣扎實的客語學習實力。

為推廣客語學習、培養學生對客家文化的認同，客家委員會持續辦理「全國中小學客家藝文競賽」，透過多元藝文展演形式，讓客語自然融入校園學習與生活實踐。新竹縣今年共有七校七隊參與「一一四年全國中小學客家藝文競賽」中區初賽，在中區七縣市、共一百零七支參賽隊伍中表現亮眼，榮獲甲等二隊、優等二隊及特優三隊，充分展現本縣推動客語教學與藝文教育的豐碩成果。

廣告 廣告

其中關西國小、坪林國小、竹東國小三支特優隊伍成功晉級全國總決賽，代表新竹縣與來自全國十五個縣市、八十六所學校的優秀隊伍同場競技，再創佳績。除了關西國小勇奪「客語戲劇類－國小低年級組」全國第一名；坪林國小於「客語口說藝術類－國小高年級組」中，展現清楚精準的語音表達與穩健大方的臺風，也榮獲全國第三名；竹東國小則在「客語口說藝術類－國小中年級組」中，以成熟的語言掌握度與自信的舞臺呈現，同樣榮獲全國第三名佳績，為新竹縣再添榮耀。

新竹縣長楊文科十四日表示，客語是客家文化的重要基石，透過競賽活動，學生在準備與演出過程中不僅精進語言能力，更能深入理解客家文化所蘊含的價值與精神。競賽不只是成果的展現，更是孩子們累積學習經驗、建立文化自信的重要歷程，有助於讓客語從課堂走進生活，成為日常自然使用的語言。

教育局長蔡淑貞也肯定各校師長長期投入客語教學的用心與付出，並感謝家長全力支持學生參賽，讓孩子能安心投入訓練、站上全國舞臺。未來教育局將持續推動客語相關課程與藝文活動，鼓勵更多學校與學生參與，讓客家語言與文化在校園中持續扎根、代代相傳，展現豐富而多元的文化生命力。