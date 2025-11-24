竹縣全國嘻哈決賽嗨翻全場，齊聚世代好手激發最強能量。（竹縣府提供）

記者彭新茹／新竹報導

新竹縣政府教育局主辦的「Mic Check開麥即戰」一一四年度全國嘻哈擂台賽，廿三日於遠東百貨竹北店戶外廣場熱力開戰，本屆賽事自海選階段即掀起熱潮，吸引近二百位全國各地平均年齡廿三歲的年輕選手踴躍報名，分別挑戰「單人賽道」與「團體賽道」，角逐總獎金十八萬元，展現青年世代的創作能量，用音樂發聲、唱出屬於自己的人生故事。

竹縣府表示，為鼓勵十八歲以下青年踴躍參賽，今年特別增設「未來之聲獎」，激勵更多新生代饒舌好手嶄露頭角，用音樂創作傳遞青春態度與夢想能量。

竹縣府表示，單人賽道冠軍Robby、亞軍狗人Doggydogo、季軍黃右年 ASSKiD；團體賽道由媽三獸奪下冠軍、亞軍木柵壞鄰居與季軍錯頻Error Frequency；「未來之聲獎」由年僅十七歲的Vanta獲得，教育局長楊郡慈親自頒獎表揚，以實際行動肯定青年朋友發掘自身潛力，實現夢想。

楊郡慈表示，去年首度舉辦全國嘻哈擂台賽獲熱烈迴響，今年賽事更吸引多位去年表現亮眼選手回歸挑戰，而進決賽參賽者中有五位十八歲以下的選手，展現世代接力、青春無畏的精神風貌，也象徵新竹縣在推動青年文化發展上邁出重要一步。

縣府將持續支持各類青年計畫，培育更多有夢想、有才華的年輕人，讓他們能在創作與表演中找到自我、勇敢發聲。這不只是音樂競技舞台，更是一場屬於年輕靈魂的對話，希望透過這場全國性賽事鼓勵青年用音樂表達態度、唱出屬於自己的人生故事，讓嘻哈精神在新竹縣這座充滿科技與文化能量的城市中持續迴盪。