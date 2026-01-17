竹縣全國語文競賽代表隊成績亮眼 展現語文教育深耕成果

114年全國語文競賽新竹縣代表隊頒獎典禮。





新竹縣代表隊於114年全國語文競賽表現亮眼、成果豐碩，為肯定競賽員與指導教師的辛勞付出，新竹縣政府16日舉辦「114年全國語文競賽新竹縣代表隊頒獎典禮」，表揚在全國競賽舞臺上為縣爭光的優秀競賽員與培訓教師，現場氣氛熱烈溫馨。

縣長楊文科表示，新竹縣共推派82位競賽員，自去年9月縣內語文競賽脫穎而出後，代表新竹縣參加全國賽事。經過激烈競爭與高水準切磋，最終共榮獲個人獎66項，包括特優15位、優等37位及甲等14位；團體獎項亦表現出色，榮獲2組特優及1組優等，整體成績斐然、表現亮眼，其中臺灣客語競賽獲特優涵蓋朗讀、演說、情境式演說及字音字形項目，充分展現新竹縣語文教育長期深耕的豐厚成果。

本次包含三位國小校長代表新竹縣參賽，能夠在繁忙校務之際，利用公餘時間潛心研讀、反覆練習，展現學習的最佳典範；其中興隆國小葉瑞珠校長更於首次參加客語字音字形項目即榮獲特優佳績，不僅為個人留下難得成就，也為校園語文學習樹立良好榜樣，深具教育意義。

教育局長蔡淑貞指出，為鼓勵選手持續精進並感謝培訓師長的用心指導，今年特別致贈成績獲特優之競賽員每人3000元獎勵金，指導教師每人獲頒1000元獎勵金，以實際行動肯定教學與指導的專業付出。

此外，為感謝教師們犧牲假日及課餘時間，全心投入語文培訓工作，協助競賽員取得佳績，縣府亦特別頒發感謝狀予30位語文培訓有功教師，表達最誠摯的敬意與謝忱。



