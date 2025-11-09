竹縣八音X偶戲大匯演及社造聯合成果展 縣史館前盛大登場

竹縣文化局長朱淑敏（中左）說，文化局提供傳統表演藝術保存者展演舞臺，持續耕耘培養傳統表演藝術觀眾群。（記者彭新茹攝）

記者彭新茹／新竹報導

二０二五年「堵班鬧金秋，新竹縣八音X偶戲大匯演」與「微笑竹縣，社造聯合成果展」九日在新竹縣縣史館前廣場登場，由新竹縣指定登錄無形文化資產客家八音保存者田文光帶領的田屋北管八音團及國寶級布袋戲藝師李天祿創設之亦宛然掌中劇團跨界演出揭開序幕。

副縣長陳見賢表示，第一次看到八音結合布偶戲的表演，八音大匯演及偶戲嘉年華為新竹縣兩大重要活動，今年首度將兩大盛事結合辦理，推廣新竹縣無形文化資產，展現竹縣深厚文化底蘊，喚醒民眾對藝術文化的熱情，並期許寶貴傳統表演藝術永續傳承發展。

陳見賢也一一參觀社造聯合成果展，同時體驗DIY苦茶粕清潔劑及演奏花鼓等。他說，新竹縣社區營造路徑已歷經卅年，現階段的社造核心更強調民眾與生活環境的連結，讓人與土地、記憶與風土之間產生認同與歸屬感，縣內十三鄉鎮市的人文地產景各具特色，社區營造正是凝聚地方文化力的重要動能，大家共下來打造新竹縣宜居城市。

文化局長朱淑敏表示，本年度「八音X偶戲大匯演」活動邀請新竹縣重要八音團隊以及全臺知名偶戲團隊共十四組團體，提供傳統表演藝術保存者展演舞臺，持續耕耘培養傳統表演藝術觀眾群。另特別邀請田屋北管八音團及亦宛然掌中劇團製作八音偶戲跨界合作節目，以及臺南市演藝團隊-雞屎藤舞蹈劇場，以掌中戲元素帶來獨特台式舞蹈劇場。