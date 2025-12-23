竹縣公告115年地價 喜來登大飯店登地王

（中央社記者郭宣彣新竹縣23日電）竹縣115年公告地價及土地現值調整案，全縣地價平均調漲7.09%，其中，竹北市光明六路東一段及自強北路角地（喜來登大飯店）登上地王，換算1坪約新台幣108萬元。

新竹縣政府今天發布新聞資料指出，竹縣不動產市場交易量近期明顯下降，但成交價及都市地價指數皆呈現微幅上漲趨勢，推測是竹縣有重大建設、科技業發展及產業園區開發等因素，帶動整體市場發展。

縣府說，竹縣各行政區評定結果，公告地價漲幅前3名，依序為寶山鄉14.34%、竹北市10.42%及新埔鎮8.47%，其中寶山鄉因新竹科學園區高科技產業發展，園區用地使用需求等，成為竹縣漲幅最多。

廣告 廣告

縣府指出，在公告土地現值部分，平均調幅前3名分別為竹北市3.80%、湖口鄉3.70%及竹東鎮2.71%，主要是配合區域發展情形及市場趨勢進行調整。

縣府表示，今年地王為竹北市光明六路東一段及自強北路角地，現況為喜來登大飯店使用，屬交通樞紐及商業活動中心地段，115年度公告土地現值每坪約108萬元。

縣府表示，此次調整結果依規定於115年1月1日公告，民眾可於公告後至新竹縣政府地政處及各地政事務所網站查詢。（編輯：張銘坤）1141223