竹縣六家高中西棟校舍、活動中心拆除重建開工 明年6月完工

新竹縣立六家高中西棟校舍和學生活動中心拆除重建工程今天動土開工。(記者黃美珠攝)

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣立六家高中校園更新計畫持續推進，今天啟動該校第2期、動土開工拆除西棟校舍和學生活動中心後重建，預計明年6月起先後完竣，總工程費6億936萬元。縣長楊文科說，這是縣府因應116學年度龍子龍女入學高峰波段推出的「高中5大方案」之一。至於配套的六家高中第1期校園更新工程，該校南棟「竹韻樓」已於去年11月率先落成啟用。

楊文科說，六家高中的雙語國際實驗班、新增的生醫科學實驗班和體育班成績都亮眼，國內外升學績效良好，錄取國立學校超過50%，擠入頂大的畢業生逐年攀升。

六家高中校長江月媚說，西棟校舍規劃地上4樓，設置16間普通教室，預計2027年6月就會完工。學生活動中心則為地下1層、地上3層建築，可容納約1600人使用，預計於2028年1月完竣。2棟建築都採現代化綠建築設計，提供學生更安全、舒適且多元的學習與活動空間，也為課程教學與社團發展注入新動能。

縣府教育局蔡淑貞說，因應竹北東區人口成長迅速，縣府除持續增設學校，也同步優化校園空間與教學設備，六家高中就是典型代表，除了前述硬體更新，該校也長期跟清華大學、陽明交通大學、台灣師範大學、彰化師範大學等合作，辦理語文、數理科學以及生活科技相關課程，積極推動雙語教育與國際教育。還與美國芝加哥衛斯蒙高中、猶他州錫瑞庫斯高中、日本廣島縣竹原高校、日本宮崎縣福島高校等締結為姊妹校，進行實體與線上交流及寄宿家庭計畫，展現國際化辦學特色。

