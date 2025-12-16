竹縣冬季東方美人茶評鑑出爐 青農温志軒勇奪特等





114年度新竹縣冬季東方美人茶(膨風茶)優良茶評鑑14至16日一連3天在北埔鄉農會展開，共有357點參賽，16日成績正式揭曉，由31歲青農温志軒奪下特等獎，榮登茶王寶座。

新竹縣政府農業處表示，東方美人茶(膨風茶)是新竹縣重要特產，嫩芽經小綠葉蟬吸食後，茶農以手工採擷一心二葉茶芽，製茶師再以傳統技術精製而成高級白毫烏龍茶，葉身呈白、綠、黃、紅、褐五色相間，雅致可人，茶湯呈琥珀色，帶有天然的蜂蜜香與熟果味。一年兩次的新竹縣東方美人茶(膨風茶)評鑑具有相當公信力，得獎幾乎等同茶葉身價證明書，評分標準：外觀(含形狀色澤)30分、香味(香氣、滋味)60分、水色10分，總分100分。

竹縣冬季東方美人茶評鑑。

北埔鄉農會總幹事莊烘岡表示，鑑於東方美人茶(膨風茶)優良茶評鑑參賽點數位居全國同類茶葉之冠，為強化茶葉評鑑人員在地化，縣府自105年起即推動成立優良茶比賽初審團制度，透過北埔及峨眉鄉農會邀集茶農參加茶改場專業訓練，經茶葉感官品評初級班、中級班、再經考試並甄審合格，通過層層考驗擔任初審團評茶委員，清一色都是年輕茶農。

本次優良茶評鑑分為初審及複審階段，初審工作由初審團12位評茶委員(原任委員)辦理，複審則由茶改場專家辦理。為協助新進委員熟悉評審流程與標準，本次冬茶評鑑將安排新進人員以見習身分參與，瞭解評審準備作業及等級分級判斷基準，並預計自115年夏茶評鑑起正式參與初審作業。

莊烘岡總幹事表示，為建立國產茶葉強制追溯制度，農業部於公告自112年1月1日起產製之國產茶葉，凡標示原產地為臺灣或足以使消費者認知該茶品為使用國產茶菁原料製成之標示等，需依規定於包裝上標示產銷履歷、有機標章或溯源農糧產品QRcode。竹縣東方美人茶(膨風茶)優良茶比賽已全面落實強制溯源制度，得獎茶發還後由農友落實標示。

北埔鄉農會表示，本次評鑑評選出特等獎1名、頭等獎11名、貳等獎15名、參等獎20名、優良獎(三花32名、二花60名、一花113名)，獲獎名單如下：特等獎温志軒、 頭等一獎楊世瑩、頭等二獎義春茶園、頭等三獎温志軒、頭等三獎陳瑞書、頭等五獎鄧羽妡。

