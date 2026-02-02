竹縣出院長照轉銜率奪北區第一 縣府辦交流會深化醫照整合

竹縣高齡長照處處長許瑜庭表示，完善的出院準備及追蹤管理服務，是確保病人照護連續性的關鍵。（竹縣府提供）

記者彭新茹／新竹報導

因應高齡及失能人口快速成長，新竹縣政府致力推動醫療與長照無縫接軌，健保署北區業務組公布最新數據指出，新竹縣在「出院準備服務與長照二點零銜接率」表現亮眼，以百分之七十九點一七的高銜接率榮獲北區第一名，展現縣府推動醫照整合的顯著成效。

高齡長照處表示，健保署北區業務組整體銜接率為百分之七十五點五八，高於全國平均的百分之六十九點二０，位居全國第二，其中新竹縣在北區各縣市中，榮獲北區第一名的好成績。

高齡長照處指出，此項指標代表病人在出院前即完成長照需求評估，並在出院後七日內順利接受長照二點零服務，顯示新竹縣在縮短民眾等待服務時間、減輕家屬照顧壓力上的努力已見成效。未來持續深化健保、醫療與長照體系的合作，建構更完善且可近的整合照護網絡，提升縣民老後的生活品質。

高齡長照處處長許瑜庭表示，完善的出院準備及追蹤管理服務，是確保病人照護連續性的關鍵。透過住院期間即啟動多專業評估與照護規劃，並於出院後持續追蹤個案健康與功能狀況，可協助病人順利銜接社區醫療與長照資源，這也是新竹縣能創下出院準備銜接長照服務高銜接率的主因，進而有效降低再住院風險。

此外，面對超高齡社會的挑戰，縣府持續以全人照護為核心，北區業務組除介紹長照機構接受「在宅急症照護」流程給付與現行居家醫療制度，也針對預立醫療諮商之服務流程、申報規定與實務重點進行解析，期能促進病人自主，協助民眾及早進行照護決策規劃。