竹縣出院長照轉銜率奪北區第一縣府辦交流會深化醫照整合

因應高齡化及失能人口快速成長，新竹縣政府致力推動醫療與長照無縫接軌，健保署北區業務組公布最新數據指出，新竹縣在「出院準備服務與長照二點O銜接率」表現亮眼，以百分之七十九點一七的高銜接率榮獲北區第一名，展現縣府推動醫照整合的顯著成效。

高齡長照處於一月二十三日舉辦「健保及長照業務交流討論會」，邀集健保署北區業務組視察、縣內醫療院所及長照相關單位，針對出院準備銜接長照服務、急性後期照護（PAC）及醫療與長期照顧體系整合等議題進行深度交流。

廣告 廣告

健保署北區業務組於會中公布「一一四年一月至六月接受出院準備服務個案與長照二點O銜接率」統計資料顯示，北區整體表現優異， 北區（含桃竹竹苗）整體銜接率為百分之七十五點五八，高於全國平均的百分之六十九點二O，位居全國第二。其中新竹縣在北區各縣市中，以 百分之七十九點一七的銜接率拔得頭籌，榮獲北區第一名的好成績。

高齡長照處二日指出，此項指標代表病人在出院前即完成長照需求評估，並在出院後七日內順利接受長照二點O服務，顯示新竹縣在縮短民眾等待服務時間、減輕家屬照顧壓力上的努力已見成效。未來持續深化健保、醫療與長照體系的合作，建構更完善且可近的整合照護網絡，提升縣民老後的生活品質。

高齡長照處處長許瑜庭表示，完善的出院準備及追蹤管理服務，是確保病人照護連續性的關鍵。透過住院期間即啟動多專業評估與照護規劃，並於出院後持續追蹤個案健康與功能狀況，可協助病人順利銜接社區醫療與長照資源，這也是新竹縣能創下出院準備銜接長照服務高銜接率的主因，進而有效降低再住院風險。

在急性後期照護（PAC）方面，會議中說明了整合照護模式與政策進程。結合醫師、護理、復健及社工等跨專業團隊，針對六大疾病類別提供功能導向照護，服務對象更擴及長照3.0所強調之高齡衰弱、失能及多重慢性病族群。透過前端介入與持續復能，利用健保支付制度支持醫療院所投入，落實延緩失能與在地老化目標。

此外，面對超高齡社會的挑戰，縣府持續以全人照護為核心，會中健保署北區業務組視察除介紹長照機構接受「在宅急症照護」流程給付與現行居家醫療制度，並說明如何透過「居家失能個案家庭醫師照護方案」及跨院所資訊整合來強化醫療支持外，也針對預立醫療諮商（ACP）之服務流程、申報規定與實務重點進行解析，期能促進病人自主，協助民眾及早進行照護決策規劃。