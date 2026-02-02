竹縣副縣長陳見賢妻遭爆「神預測」重壓焚化爐廠商股票 身價暴漲8倍恐涉利益衝突





新竹縣政府大力推動的「高效能垃圾熱處理設施投資BOO案」（焚化爐案）爭議再起！根據《周刊王CTWANT》獨家報導，新竹縣副縣長陳見賢及其妻子陳玉貴，遭爆料在該開發案定案前，竟「未卜先知」精準買入得標廠商母公司「台鎔科技」的大量股票，副縣長陳見賢甚至親自督導該案進度，遭外界質疑嚴重違反利益迴避，涉及政商不當連結。

時間軸露餡？公告前即持有大量持股





報導指出，新竹縣政府於2019年10月8日才正式公告採BOO模式引進民間投資興建焚化爐。然而，早在2019年4月11日的財產申報資料中，陳見賢妻子陳玉貴名下已赫然出現50萬股、面額高達500萬元的「台鎔科技」股票。

巧合的是，隨後得標的「翰陽科技綠能」正是台鎔科技100%持股的子公司。這意味著，陳見賢夫婦在政策尚未公告、廠商尚未評選前，就已「精準」入股了最終得標者的母公司。知情人士質疑，副縣長夫人能在開發案不明朗前「獨具慧眼」重壓未上市櫃股票，是否早已掌握內部消息？

隨著焚化爐案於2020年8月正式簽約、2021年動工，台鎔科技的股價也水漲船高。台鎔已於2023年7月登錄興櫃，近期股價參考價約83元。若以陳玉貴原始持股面額10元計算，其資產價值從500萬元暴增至4,150萬元，獲利驚人。

該焚化爐案推動期間，新竹鳳岡居民與環保團體多次發動抗議，質疑環評過程草率及潛在汙染問題，甚至提起行政訴訟。儘管民怨沸騰，縣府仍罔顧民意讓工程持續進行。

更令外界詬病的是，陳見賢身為副縣長，對該案有實質影響力與監督權，卻無視《公職人員利益衝突迴避法》中關於關係人利益獲取的規定。陳見賢不僅未自行迴避，甚至在2024年11月親率環保局官員視察工地，聽取簡報並勉勵廠商，形同「球員兼裁判」。

市場分析指出，該焚化爐預計2026年商轉，每年營收可達14至16億元，是台鎔科技申請上市的重要獲利因素。對於手握大量股票的陳見賢夫婦而言，焚化爐的順利運轉直接關係到其私人財富的增值，其中已然涉及違反「公務人員利益迴避法」，該案引發各界強烈質疑，要求相關單位介入調查。

