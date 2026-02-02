地方中心／綜合報導

國民黨新竹縣長初選白熱化，現任新竹縣副縣長陳見賢，遭爆料曾是二清管訓流氓，沒想到發言人田芮熙受訪時，卻說陳見賢不是二清，而是一清，不過，一清專案是戒嚴時，政府鎖定的首要黑幫，就怕影響選情，陳見賢親上火線，強調轉型正義後，已經平反他的冤獄，也已經報警，必要時將採取法律行動。

新竹縣副縣長陳見賢，辭去黨部主委投入初選。但之前他的黑道背景，卻被人拿來大做文章，發言人田芮熙立刻上節目澄清。陳見賢發言人田芮熙：「鄭重的澄清不是二清，他當時是叫做一清，既然我們看到了這一段區間，一清跟二清的時間差這麼多，不應該混為一談。」

竹縣副縣長陳見賢遭爆是「二清」 發言人澄清是一清

新竹縣副縣長陳見賢（圖／民視新聞）





說陳見賢不是二清管訓流氓，而是一清專案，也就是戒嚴時期，台灣警備總司令部鎖定的首要黑幫。等於越描越黑，承認陳見賢就是黑道。陳見賢發言人田芮熙：「所以其實他一直都有個習慣，他會去申請那個警察，我們俗稱的叫做良民證，去證明說他其實並沒有在，犯了什麼傷害這個社會的事情，所以其實我覺得這個，是要非常鄭重的來跟大家說明。」

財經網紅胡采蘋發文，這是什麼超天才澄清，當初蔣經國抓一清專案，都是全台首惡，對於田芮熙說，陳見賢是白色恐怖受害者，她更嘲諷，蔥派演技上身了嗎。而這位被封為美女發言人的田芮熙，30出頭，曾任地方台主播、記者，近年也在新竹縣文化基金會擔任副執行長，但這的發言，令人咋舌。陳見賢之後又親上火線，秀出裁定書。

竹縣副縣長陳見賢遭爆是「二清」 發言人澄清是一清

陳見賢上節目秀出良民證，證明自己並非黑道（圖／千秋萬事）





新竹縣副縣長陳見賢：「莫須有的罪名，然後就這樣去了，也沒有經過法院判決，也沒有什麼，後來在我們轉型正義條款通過之後，認為這個就是白色恐怖的延續，也平反了我們所有的這個冤獄，我是沒有任何刑事記錄的，我沒有任何，（他還帶了良民證來特別要澄清）。」陳見賢強調，已經報警，必要時將採取法律行動，國民黨新竹縣長初選，掀起內戰，越戰越越烈。

