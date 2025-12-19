竹縣動保所認養活動 29隻貓咪覓得歸宿

▲新竹縣副縣長陳見賢與認養人與貓咪合影。

【互傳媒／記者 宋旭志／新竹 報導】新竹縣動物保護防疫所今(19)日舉辦「溫暖聖誕-貓貓相伴」認養活動，中籤者們皆須通過飼主資格審查、飼主責任測驗、備妥適合運輸籠及人貓互動等重重關卡檢核後方可認養，最終29隻貓咪們全部找到新主人完成認養程序，讓被認養的毛孩們擁有溫暖的歸宿與幸福的家。

副縣長陳見賢今日到場關心貓咪們，並抽出2位幸運的認養人，他表示，感謝有愛心的竹縣鄉親朋友親臨現場支持收容動物認養，並勉勵幸運中籤的認養人，這些貓咪從非法繁殖場救出，經過悉心照料已逐漸康復中，希望認養人做一位優質負責任的飼主，給毛孩們愛的依靠。沒中籤的鄉親朋友也不要失望，園區內其他的毛孩子們也引頸期盼著一段幸福邂逅，歡迎大家一起來園區參觀！

動保所表示，包括縣府農業處長傅琦媺、農業處漁牧科長廖唯喆、新竹縣陳凱榮議員、吳旭智議員、歐陽霆議員、邵啟月竹北市民代表、徐欣瑩立法委員團隊秘書、王炳漢副議長團隊助理、蔡蕥鍹議員團隊助理、林禹佑議員團隊助理及張珈源議員團隊助理等人，都親臨關心竹縣動物保護及推廣毛孩認養。

動保所表示，今日參加認養活動的新竹縣在地鄉親朋友總計112位，感謝大家的配合使整個活動過程順利進行，完成貓咪認養共29隻，期盼認養人一定要善待毛孩，讓重獲新生的他們擁抱幸福，共創竹縣友善動物城市精神。