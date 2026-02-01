竹縣勞工平均薪資5.7萬 超越台北展現高度競爭力

▲新竹縣政府結合新竹縣總工會今日在工商大樓舉辦「115年開春慶好年揮毫贈春聯活動暨114年職訓成果展」。

【互傳媒／記者 宋旭志／新竹 報導】歲末迎春、馬年將至，新竹縣政府結合新竹縣總工會今(1日)在工商大樓舉辦「115年開春慶好年揮毫贈春聯活動暨114年職訓成果展」。副縣長陳見賢、縣府勞工處長湯紹堂、新竹縣總工會理事長陳福俊、新竹縣翠竹書畫學會榮譽理事長暨知名書法家賴煥琳校長、彭祥瑀理事長等人，與多位書法名家共同開筆，揮毫寫下「馬到幸福，宜居竹縣」，為馬年新春祈福，並現場贈送春聯與民眾分享馬年喜氣，同時展出多項勞工職訓成果，展現勞工培力的豐碩成果。

副縣長陳見賢表示，在縣府與各界攜手努力下，新竹縣勞動環境與勞工權益持續提升，縣內失業率長期名列全國前段班，114年勞工平均薪資達5.7萬元、全國第二高，超越臺北市，展現竹縣勞工的高度競爭力。

他肯定新竹縣總工會長期扮演縣府與勞工之間的重要橋梁，透過多元學習與職能培力，讓勞工朋友不僅有工作，更能安心生活、持續成長；他也感謝新竹縣30萬名勞工朋友的辛勤付出，對社會做出巨大的貢獻，讓經濟能夠持續的發展。縣府將持續打造產業蓬勃、勞資和諧、幸福宜居的「幸福竹縣」，讓勞工朋友在馬年更有感。

勞工處長湯紹堂指出，勞工處與新竹縣總工會長期合作推動「提升勞工自主學習計畫」，補助勞工團體辦理勞工教育及活動，系統性協助各產業及職業工會辦理法規教育與職能提升課程，強化勞工專業能力與職場競爭力。

活動現場展示114年度多項職訓成果，充分展現勞工朋友透過持續學習所累積的實力，成果相當亮眼。未來攜手總工會持續推出多元課程打造更具競爭力與幸福感的學習環境，歡迎竹縣勞工朋友踴躍報名參加。

新竹縣總工會理事長陳福俊表示，總工會為提升勞工自主學習的動力與機會，除縣府補助外，也積極向勞動力發展署桃竹苗分署申請補助，推動勞工自主學習相關計畫。成果展呈現服飾班、拼布班等課程作品，並安排DIY體驗，以及輕食、烘焙、咖啡等課程的免費品嚐活動；同時也邀請新竹縣傳統整復工會到場提供推拿服務，陪伴勞工朋友以嶄新的身心迎接馬年新氣象。

勞工處表示，活動吸引430位勞工朋友熱情參與，現場邀請到高齡85歲的黎元吉老師、全國書法常勝軍曾壽麟、鄒正府及林勇忠老師，及書法老師賴煥琳、彭祥瑀、陳秀珍、林勇忠、彭源正、曾壽麟、劉昌盛、廖金紀、黃清義、何瑞珠、宋兆賢、鄒正府、謝長有及黎元吉等14位書法名家於工商大樓現場揮毫贈馬年春聯。活動不僅將馬年祝福送進民眾家中，也展現新竹縣在勞工培力與終身學習上的扎實成果。