竹縣勞工處正副處長涉貪 劉家滿判刑、褫奪公權4年 林東山緩刑

新竹縣府前勞工處長劉家滿、前副處長林東山，今被依貪污罪各處應執行有期徒刑4年和2年，分別褫奪公權4年、3年，但林東山有緩刑自新機會。(記者黃美珠攝)

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣政府前勞工處長劉家滿、前副處長林東山，今天下午4點被新竹地院依貪污治罪條例等罪論處，劉家滿合併應執行有期徒刑4年、褫奪公權4年；林東山合併應執行有期徒刑2年、褫奪公權3年，但可獲緩刑5年的自新機會，判刑確定後2年內必須繳付公庫60萬罰款。

同涉本案的遠東化纖總廠公關許柏炤也同依貪污罪被處有期徒刑3年、褫奪公權3年。

根據新竹檢方起訴指出，縣府前勞工處長劉家滿涉嫌擔任仟崧家園康復之家、芊馨園護理之家的隱名股東，每年坐收高額分紅，與其副處長林東山透過遠東新世紀公司化學纖維廠事業關係室顧問許柏炤，共同接受遠化所送的高額年節遠百禮券，進而在遠化面臨勞檢裁罰時接受關說放水使之免罰；劉家滿另幫勞保投保不實被查獲的芊馨園免罰，淪企業門神。

遠化新埔廠某王姓員工曾兩度向縣府勞工處申訴「違法超時加班」、「交接班未給加班費」，承辦人確認違法，上簽共罰15萬元，最後都因許柏炤向劉、林關說，成功讓遠化免罰。去年職安署查獲遠化違反勞基法時，劉家滿改裁部分違規，再讓遠化免罰5萬元。

此外，職安署在仟崧家園查獲違反勞基法時，劉以「忙於評鑑」為由退回處分書。芊馨園3名勞工申訴被高薪低報，劉家滿和林東山卻退回承辦人函稿，讓芊馨園免去26萬元罰款。

所以2人被控對於主管執掌業務，涉嫌用先依法行政核定裁罰，事後拒絕用印或沒有任何合法理由就退回裁罰處分書的方式，先後替遠化新埔廠、仟崧家園康復之家「消災解厄」免罰；對於非該處主管業務，在理應依法用印、核准函轉裁罰單位之際，卻把裁罰的函稿退回縣府承辦人，以此包庇芊馨園護理之家，雙雙淪為企業門神。

