竹縣北區輔具資源中心增建工程竣工 提供便利多元服務

新竹縣北區輔具資源中心增建工程竣工暨揭牌典禮。





為提升身心障礙者及高齡民眾輔具服務品質，並活化「新竹縣身心障礙綜合福利服務中心」(簡稱同心樓)空間使用效能，新竹縣政府社會處辦理新竹縣北區輔具資源中心增建工程，29日舉行竣工暨揭牌典禮，未來將提供縣民更完整、便利且多元的輔具資源服務。

社會處表示，增建工程內容包含一樓室內空間約500平方公尺、二樓約70平方公尺，以「貼近生活、多元舒適」為設計主軸。一樓規劃為「多元居家輔具館」，透過臥室、浴室、客廳等居家生活情境實景展示，讓民眾實際體驗不同輔具的使用方式，並在專業人員協助下選擇最合適的輔具。

廣告 廣告

二樓設置會議室，作為教育訓練、專業課程及跨領域交流空間，並規劃全國唯一「環境通行能力訓練平台」，模擬坡道、門檻及轉彎等通行情境，協助民眾在安全環境中練習操作電動輪椅及代步車，提升行動信心與生活自主性。

社會處指出，竣工暨揭牌活動，象徵新竹縣輔具服務邁入新里程碑，未來將持續結合展示、體驗、評估與訓練功能，推動在地長期照護與無障礙生活環境，讓身心障礙者、高齡長者及有需求的縣民，獲得更完善且貼近生活的輔具支持。

更多新聞推薦

● 鄭麗文宣言明年上半年赴北京參訪 民進黨：國民黨向中國靠攏、危害台灣安全