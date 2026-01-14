竹縣北埔油笐火2/27登場 帶領體驗客庄元宵魅力
（中央社記者郭宣彣新竹縣14日電）新竹縣北埔鄉長莊明增今天說，將於2月27日至28日舉辦「正月十五油笐火」活動，結合廟坪音樂會與「遶山花」輕旅行等，帶領民眾體驗客庄，也感受在地的元宵節慶魅力。
北埔鄉公所今天舉辦記者會宣傳「正月十五油笐火」活動，莊明增、客家委員會副主任委員邱星崴今天出席，邱星崴致詞表示，此活動將地方歷史、文化與當代觀光緊密結合，也讓客家文化走向國際，值得肯定與鼓勵。
邱星崴表示，「正月十五油笐火」已成為地方重要的文化號召活動之一，吸引各地民眾參與，不僅能體驗客家文化，也走訪地方老街，品嚐客家美食。
莊明增接受中央社記者訪問說，油笐火是北埔鄉具代表性的客庄元宵文化記憶，民眾以火光串起山城路徑與聚落情感，延續世代傳承的凝聚力，盼以文化保存與觀光體驗方式，讓民眾感受客庄元宵節慶的獨特魅力。
他指出，公所今天加碼推出歷史導覽與客家傳統米食製作等，讓民眾白天以走讀方式，認識北埔人文地景，夜晚可感受油笐火的火龍意象與元宵節慶氛圍。（編輯：李錫璋）1150114
