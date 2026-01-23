竹縣北埔與日本福岡豐前市簽署國際交流合作協定 共創台日文化與觀光新契機

新竹縣北埔鄉公所今(23)日與日本福岡縣豐前市簽署「國際交流合作協定」，並於該市廳議室舉行簽署典禮，宣告雙方交流合作關係正式啟動。 (圖由北埔鄉公所提供)

(觀傳媒新竹新聞)【記者金祐妤/新竹報導】新竹縣北埔鄉公所今(23)日與日本福岡縣豐前市簽署「國際交流合作協定」，並於該市廳議室舉行簽署典禮，在多位台日重要貴賓共同見證下，宣告雙方交流合作關係正式啟動，為台日地方外交與文化交流再添新頁。

典禮由台北駐福岡經濟文化辦事處處長陳銘俊、豐前市長西元健共同出席，豐前市清元副市長、岡本議長等多位市府及議會代表亦蒞臨現場，展現雙方對於國際交流合作的高度重視與支持。

北埔鄉長莊明增表示，北埔鄉擁有深厚的客家文化底蘊與豐富的農業與觀光資源，近年來積極推動文化保存、產業發展與觀光行銷。此次與豐前市締結合作協定，期盼未來在文化交流、教育互訪、農業推廣及觀光發展等面向持續深化合作，透過彼此經驗分享與交流學習，提升地方治理量能，為居民創造更多發展契機。

豐前市長西元健於會中表示，自己本身是大自然的愛好者，豐前市擁有相當豐富的天然資源與多元農產特色，與北埔鄉在自然環境、農業發展及地方文化上具有高度相似性與合作潛力。

西元健市長指出，隨著合作協定正式簽署，未來雙方將在既有良好基礎上，進一步於文化交流、經濟發展及農產品推廣等面向加強合作，共同促進地方永續發展。

西元健市長亦表示，期盼未來能促成更具體的文化交流行動，並特別邀請北埔具代表性的「鄧南光影像作品」前往豐前市「求菩提館」展出，透過影像藝術呈現北埔的歷史記憶與人文風貌，向豐前市民介紹北埔，深化雙方在文化層面的交流與理解。

北埔鄉長莊明增也於會中邀請豐前市天狗太鼓及豐前神樂團體「若樂」未來來台參與北埔年度重要的民俗活動「油笐火」，擔任活動壓軸演出，透過台日傳統表演藝術的交流，讓民眾在節慶活動中感受不同文化魅力，進一步深化雙方民間互動與文化情誼。

典禮中，雙方完成協定書簽署並交換紀念品，隨後安排北埔具代表性的客家擂茶文化體驗，透過混合北埔鄉特有的東方美人茶，再加上黑白芝麻、花生與南瓜子製作成傳統茶飲，向日方貴賓介紹北埔客家文化特色，展現地方文化的溫度與魅力。會後豐前市更安排具有百年歷史的傳統神樂舞蹈演出，期許未來雙方攜手合作順利 ！

新竹縣北埔鄉公所今(23)日與日本福岡縣豐前市簽署「國際交流合作協定」，隨後安排北埔具代表性的客家擂茶文化體驗。 (圖由北埔鄉公所提供)

北埔鄉公所表示，未來將持續透過國際交流平台，推動地方文化走向國際，同時引進國外成功經驗，促進農產與觀光發展，讓世界看見北埔，也讓北埔與國際社會建立更緊密的連結。