竹縣十興國小20週年校慶 楊文科勉勵傳承在地文化

楊文科勉勵十興國小傳承在地文化。





新竹縣十興國小22日舉辦「璀璨十興 戀廿彌新」20週年校慶暨園遊會，新竹縣長楊文科親自出席並致詞，肯定在不同教育階段的深耕與卓越表現，同時強調縣府「重文教」施政主軸 ，承諾持續投入資源，打造優質學習環境。

十興國小校慶活動於上午在該校體育館舉行，楊文科在致詞中表示，十興國小創校20年來，已從一片嶄新土地茁壯成為竹北地區的代表性學校之一 ，也見證科技業的蓬勃發展，學校始終秉持「人文心、科技能、國際觀」的教育理念，不斷在教學上創新突破 ，提供創新課程如AI生成影像、VR實境體驗、無人機足球等科技應用 。

十興國小實踐在地傳承，透過客語生活學校、多語闖關、客家童玩、春日水圳走讀等活動，培養學生在地情懷。學校十分注重閱讀教育、推廣學生自主閱讀，曾於111學年度榮獲教育部「閱讀磐石獎」 。楊文科也勉勵十興國小多加鼓勵學生參與客語認證，傳承在地文化。



