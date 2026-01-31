竹縣半導體師資培訓 清大開課

新竹縣政府委託國立清華大學辦理的「半導體課程︱紮根養成計畫」師資培育初階課程，於日前正式開課，新竹縣高國中小一群教師利用寒假期間、齊聚一堂，為半導體教育努力，參與學員不分公、私立學校，更有來自台北市的教師，展現對半導體教學的熱忱。

新竹縣長楊文科昨（卅一）日表示，新竹縣為全球半導體產業重鎮，人才培育必須從基礎教育向下扎根，此次透過與國立清華大學的深度合作，不僅要提升教師的專業知能，更要整合AI、社會人文與永續發展等跨領域議題，強化教師的探究實作教學能力。楊文科強調，培養出優秀的種子教師，就能為國家半導體人才庫奠定堅實基石，讓竹縣學子在科技浪潮中保持領先競爭力。

廣告 廣告

新竹縣政府教育局長蔡淑貞指出，本次培訓展現了跨學段、跨領域的教育整合力。初階培訓共規劃三十二小時課程，講師陣容由清華大學林本堅院長、王子華院長等權威學者，協同業師與高中專業教師組成，多位講師更是臺灣半導體產業的重要推手，能帶領學員深刻了解護國神山的過去、現在與未來。

蔡淑貞提到，一一六年即將招生的文興高中亦規劃將「半導體導論」納為校訂多元選修課程，未來將透過實驗操作與專題學習，協助學生理解元件原理與製程概念，啟發職涯探索。

首日課程由清華大學施惠教授主講，課堂不光聽講，同時安排了滿滿實驗操作，包括「原子卡牌」、「電晶體開關」及「邏輯閘」等模組，讓學員親手驗證原理。現場講師不斷拋出問題，引導老師們動腦思考、找出解方，討論熱絡且火花四射，完全符合一○八課綱探究與實作的精神。

本計畫後續亦規劃有四十小時的「進階課程」，涵蓋IC設計、製程實務及無塵室體驗，進一步深化教師的學科教學知識（PCK）。期望透過這套紮實的培訓體系，發展出更貼近國高中生程度的半導體課程，將艱深科技轉化為有趣好懂的學習體驗，為新竹縣的學生打開通往未來科技世界的大門。