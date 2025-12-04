竹縣博愛國中、東興附幼創意教學 雙獲教育部教學卓越銀質獎

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣博愛國中「慢思博愛．創『心』TEAM」及東興國小附設幼兒園「對稱有藝思」教學方案，榮獲教育部114年度教學卓越獎銀質獎，各獲頒發30萬元獎金。縣長楊文科肯定學校教師對課程教學創新的用心與付出，培育學生優秀的能力，與世界接軌。

縣府教育局表示，博愛國中團隊開發TEAM四大主軸課程，分別是T課程思辨關懷(Thinking)、E課程環境永續(Environment)、A課程雙軸數創(Artificial Intelligence和Aesthetic Intelligence)、M課程公民實踐(Movement)，透過FUTURE教學模組讓學生覺察真實生活情境問題，探究思考解決問題，過程中老師善加引導，但不急著給答案，能容錯等待，是一種經過思考的深度學習，慢教養快素養讓孩子學得更好。

廣告 廣告

在數位原生代，老師看見孩子快淺薄的問題，用心開發主題跨域課程，希望「用5C駕馭3C」，培育五力全開：批判思考力Critical thinking、創造思考力Creative thinking、溝通表達力Communication skills、團隊合作力Collaboration、問題解決力Complex problem solving的未來公民行動家。

東興國小附設幼兒園獨創的「對稱有藝思」課程方案，巧妙融合藝術與數學兩大領域，透過「對稱」的主題，成功啟發幼兒的美感思維與數理邏輯，課程的緣起，來自校園中「藝術踏階」意外啟發幼兒對規律與美的好奇。同時面對幼兒在數學幾何與空間感知上的學習挑戰，「藝數興團隊」決定以藝術為橋樑，打造這套生動有趣的數學素養課程。

東興國小團隊以「藝思」作為整合幼兒六大核心素養的鑰匙，引導孩子透過五感體驗，在「探索、遊戲、思考、創造」中，理解「藝術不只是畫圖，數學不只是算式」，讓學習過程充滿樂趣與深度。同時課程帶領幼兒走訪在地文化資產「新瓦屋」，親自觀察傳統客家建築的對稱之美。也讓孩子們學會接納差異，將學習經驗與生活環境連結，照亮幼兒們的美感世界。

【看原文連結】

更多自由時報報導

基隆河油污案2業者排污開罰 竟都不是元凶

台大爆多名學生收肺結核檢查通知 被匡列者幾乎都修過這堂課

錄取台大研究所「被放棄報到」！同校好友下手原因曝光

好市多「全球店王」傳將取消免費 居民：公有市場用地怎可收費？

