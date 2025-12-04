竹縣博愛國中、東興附幼創意教學，雙獲教育部教學卓越銀質獎，彰顯新竹縣厚實的科技文化教育力。（竹縣府提供）

新竹縣博愛國中「慢思博愛．創「心」TEAM」及東興國小附設幼兒園「對稱有藝思」教學方案榮獲教育部一一四年度教學卓越獎銀質獎，縣長楊文科肯定學校教師對課程教學創新的用心與付出，培育學生優秀的能力，與世界接軌，樹立優質教學典範，也彰顯新竹縣厚實的科技文化教育力。

竹縣府表示，博愛國中多年來致力於主題跨域課程創新，希望讓孩子有更優質的學習品質，成為未來領袖人才。在「博課來‧愛團GO」團隊老師的努力下，深耕有成，方案的主軸精神在「慢思」和「創心」，慢思是希望孩子深思熟慮、理性分析、耐心推敲、創造力思考。

在數位原生代，老師看見孩子快淺薄的問題，用心開發主題跨域課程，希望用五C駕馭三C」，培育能思考、能關懷、能創新、能改變的孩子。以涵育理性關懷的思辨美學，源自人本思維的科技創新，放眼全球發展的環境關懷；培育五力全開，包括批判思考力、創造思考力、溝通表達力、團隊合作力、問題解決力的未來公民行動家。

東興國小附設幼兒園獨創的「對稱有藝思」課程方案，巧妙融合藝術（藝）與數學（數）兩大領域，透過「對稱」的主題，成功啟發幼兒的美感思維與數理邏輯，課程的緣起，來自校園中「藝術踏階」意外啟發幼兒對規律與美的好奇。同時面對幼兒在數學幾何與空間感知上的學習挑戰，「藝數興團隊」決定以藝術為橋樑，打造這套生動有趣的數學素養課程。

在教學實踐上，課程將學習場域延伸至校園之外，帶領幼兒走訪在地文化資產「新瓦屋」，親自觀察傳統客家建築的對稱之美。「藝思」課程也讓孩子們學會接納差異，將學習經驗與生活環境連結，注入一股創新與卓越的能量。