竹縣原文小5用地 學者曾聖凱：可創造至少263戶3房社宅嘉惠弱勢族群

國立陽明交通大學助理教授曾聖凱(右2)、前新竹縣議員余筱菁(右3)、建築師林志成(右5)今天都到場聲援新竹縣社會住宅推動聯盟的陳情。(記者黃美珠攝)

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣推動社會住宅聯盟今天向新竹縣政府陳情，要求把原文小5用地改做為產業和社宅共構區，國立交通大學助理教授曾聖凱、建築師林志成、前新竹縣議員余筱菁等都到場聲援。曾聖凱用數據說話，強調原文小5的基地，依聯盟所建議的用一半容積率拿來做社宅使用，至少可以創造263戶3房型的社宅嘉惠弱勢族群。

曾聖凱說，這塊用地有1.88公頃，容積率360%，建蔽率60%。如前述拿一半的容積率做社宅，可提供1萬坪社宅空間，若打造1房型可有500多戶、2房型357戶、3房型263戶，可望受惠的是整個新竹縣！他甚至認為縣府應在每次都市變更時，加入一定比例的社宅項目。

林志成說，推動社宅代表關心年輕人和經濟弱勢族群，以荷蘭為例，其社宅佔了34%，也就是每3戶的住宅就有1戶，當他獲悉新竹縣社宅只有132戶且還沒蓋完，「這真的是很落後」！並非所有人都在竹科上班，很多年輕人薪水只有2萬多、3萬多，政府不能一昧把住宅當商品販售。

余筱菁說，很多家有臥床者或需長照者、輪椅族等經濟上也常是弱勢，且隨年齡漸長也更難租到房子，這不是包租代管就能解決的事情。

縣府從2020年起多次承諾要推動社會住宅，在湖口、竹東、竹北也都有用地，但迄今僅湖口處於開工狀態，其他的完全沒有進度。如今縣府要把少數可為公共利益使用的土地再度交給商業，這對縣民很不公平，況且縣長楊文科多次在媒體上強調「財政良好、收支平衡」，現在新財劃法後新竹縣有新增財源，真有必要再把這樣關鍵的公有用地做商業使用？

