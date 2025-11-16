竹縣原民運動會圓滿落幕， 族人展現「民族的根本」，讓更多人看到原民精神。（記者彭新茹攝）

記者彭新茹／新竹報導

第二屆新竹縣原住民族運動會十五日傍晚圓滿落幕，新竹縣政府與五峰鄉公所特別舉辦閉幕典禮，原住民族行政處處長雲天寶代表新竹縣長楊文科致詞感謝所有參與者與籌辦團隊，並高度讚揚選手們在賽事中展現的體育潛力、熱情、堅毅意志與不屈精神，稱其為「我們民族的根本，也是我們共同的驕傲」。

雲天寶表示，本屆運動會為期兩天，選手們在傳統競技與現代運動項目中激烈競爭，爭奪榮譽。無論在何種賽事中，選手們都以行動為部落和族群爭光，展現體育競技與文化魅力。

除了競技表現外，運動會也成為展現原住民族文化魅力的舞台，傳統舞蹈在開幕式上展現悠久的文化傳統，同時選手之夜透過原民歌聲傳遞了民族情感。各項傳統競技項目彰顯族群的珍貴資產，是世世代代傳承的精神象徵。

雲天寶指出，大家看到了選手們在賽場上奮力拼搏的身影，相信也感受到新竹縣原住民族的魅力。

五峰鄉公所表示，雖然本屆運動會順利畫下圓滿句點，但相信故事並未結束，而是正要進入新的篇章，呼籲所有族人朋友繼續攜手合作，為下一代締造更美好的未來，一起為傳承原住民的文化而努力，發揚原民精神，為族群創造更多榮耀。