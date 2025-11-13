竹縣原民運動會明登場 邀民眾觀賽、逛原民市集

▲114年新竹縣原住民族運動會將於明(14日)至15日在新竹縣體育場等多個場地熱血登場。

【互傳媒／記者 宋旭志／新竹 報導】114年新竹縣原住民族運動會將於明(14日)至15日在新竹縣體育場等多個場地熱血登場，同時新竹縣體育場上層廣場還有劇團表演及充滿原民風情的峰味市集，期盼全國民眾看到精彩賽事了解原民文化，還能嘗到原民美食，歡迎大家見證族人們在運動場上奮力追求卓越，以及對傳統文化的堅持。

新竹縣政府原住民族行政處表示，這次以「Pqnaha ta」（泰雅語、意旨一起動吧）做為賽事標語，期許選手藉由競技超越自己、凝聚族群向心力，更是原民文化傳承與交流的重要時刻。這次除精彩賽事外，也將新竹縣體育場打造嘉年華會的歡樂氛圍，從上午8時至下午4時期間，特別設置小丑劇團互動表演及峰味市集邀請全國好朋友們共襄盛舉一起品嚐部落美食、感受原鄉風味，同時為選手加油。

主辦單位五峰鄉公所提到，本次賽事分為一般競技及傳統競技，有田徑、槌球、籃球、慢速壘球、少年棒球、負重接力、鋸木、拔河、射箭、狩獵、撒網、文化健康操等14項，競賽場地分布於新竹縣體育場田徑場、新竹縣體育場FUN 舞空間、新竹縣體育場擲部訓練場、竹東河濱公園槌球場、竹北國民運動中心、竹北世興籃球場、竹北世興籃球場及竹北世興棒壘球場等場地進行，歡迎民眾到現場為選手加油。

縣府原民處表示，活動結合運動競技、文化藝術與地方產業，展現族群力量與智慧傳承的魅力。