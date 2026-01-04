竹縣台語能力認證合格送獎勵金

新竹縣新辦台語能力認證，縣長楊文科鼓勵民眾參加，合格可獲八百到一萬二千元不等獎勵金。（記者彭新茹攝）

記者彭新茹∕新竹報導

新竹縣政府編列一百萬元經費，今年起新推行「台灣台語能力認證獎勵金」。縣長楊文科歡迎大家踴躍參加，只要通過認證合格就可申請八百到一萬二千元不等的獎勵金。 縣府重視母語傳承，繼施行客語和原住民族語言能力認證獎勵金後，今年起新推行「台灣台語能力認證獎勵金」，獎勵對象為縣民與縣內各級學校學生，今年三月及八月有兩次台灣台語語言能力認證考試。

楊文科表示，新竹是客家大縣，也是原住民、閩南人、新住民共融的幸福宜居城市。他謹記「寧賣祖宗田，不忘祖宗言；寧賣祖宗坑，不忘祖宗聲」客家俗諺，上任以來推動各個族群的母語，希望藉由政府資源的支持，讓大家都會說「媽媽的話」。

民政處指出，縣府除提升視產業競爭力，對文化札根也一樣重視，為了讓母語能在生活中自然使用、代代傳承，辦理多項母語認證，期待在科技與建設前進的同時，也把語言文化一起留下來。