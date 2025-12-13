竹縣各級學校家長會長授證 楊文科：教育是「重中之重」，預算翻倍成長

【民眾新聞網方健龍新竹報導】為加強各級學校校長與家長會長的密切聯繫，凝聚家長參與教育事務的能量，新竹縣政府教育局今（13）日舉辦「114學年度公私立各級學校家長會會長座談會」，由縣長楊文科親頒當選證書給各校家長會長，同時邀集各校校長及家長協會針對教育議題共同討論交流。

典禮開始，由獲得今年第11屆新加坡萊佛士國際青少藝術節比賽弦樂合奏組最高榮譽金獎的興隆國小弦樂團帶來動人演奏，為活動拉開序幕。隨即由獲得2025捷克布拉格國際音樂節金質獎及國內外各項音樂賽事，連續榮獲特優、第一名金質獎的興隆國小直笛團，以悠揚、精彩的直笛合奏旋律點亮授證儀式現場。

縣長楊文科表示，家長會是做好學校與家長間最好的溝通橋樑，縣府的教育政策推動及學習成果都息息相關，縣府每年都舉辦家長會長的座談與頒發聘書，表示對家長會的重視，獨具意義，他也期許縣府、學校及家長會三方能密切合作，共同推動各項教育政策。

楊文科指出，新竹縣近年穩定發展，產業經濟繁榮帶動就業機會，吸引人口移入，新竹縣已成為鄉鎮市人口三冠王，人口的持續成長，代表著新竹縣成為越來越宜居的城市。其中「教育」就是重中之重，「窮不能窮教育、苦不能苦孩子」。自他上任以來，教育預算每年都是總預算中占比最高的，並且逐年增加， 115年教育預算編列為191.06億元，佔總預算40.52%，7年來教育預算從1年97.86億元增加到1年191.06億元，成長了95%，幾乎是翻倍成長。

教育局長楊郡慈表示，為了持續優化新竹縣基本學力品質，減少城鄉學習落差，114學年度起進行國中一年級學生學力檢測暨成效分析，引進外部專家學者，檢核學生學習成效與修正教師教學策略；以永續、安全、貼近需求為核心推動校園設施優化，114年全面建置完畢國中小一般教室大型觸控螢幕。同時，爭取國教署經費改善72校261間老舊廁所，逐年將課桌椅汰換為可調式桌椅；提升公共教保服務量能；有機蔬菜供應次數由每週2次增加為3次。

教育局指出，「新竹縣高中規劃五大方案」預計到116學年度較112學年度增加29至33班，共1000多名就學機會。湖口高中遷校今年已啟用，二期工程接續進行中；六家高中南棟校舍已落成，二期拆建和增班也正努力中；文興國中將改制完全中學，二期工程已動土；竹北實驗高中第一期工程已動工，115學年度就可招收4班80人；自強高工校舍也在今年8月動工，115學年度正式招生，湖口高中新設AI實驗班、六家高中新設生醫實驗班，致力打造更完善、更多元學習環境，讓孩子安心學習成長。

《圖說》新竹縣長楊文科（左二）頒發當選證書予尖石國中家長會長溫新才（右二）。（圖／新竹縣政府提供）