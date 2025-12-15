竹縣啟動居家改善 送暖脆弱家庭





新竹縣橫山區社會福利服務中心社工們持續關心訪視弱勢家庭，近日到訪尖石鄉一戶單親家庭，發現單親父親獨自照顧孩子，孩子房間窗戶玻璃已破裂，冷風灌入，擔憂居家安全，立即啟動「新竹縣脆弱家庭居家環境改善補助計畫」，將窗戶修繕及改善居家環境，用實際行動為孩子，守護一個安全、溫暖的家。

新竹縣政府社會處表示，「新竹縣脆弱家庭居家環境改善補助計畫」今年是第一年開辦，從5月至今已協助3戶脆弱家庭個案，透過即時介入與跨單位合作，讓看似微小的修繕與整理，成為守護孩子安全與健康的重要力量，也在寒流來臨前，為家庭帶來一份踏實而溫暖的支持。

本案是由單親父親獨自照顧孩子的家庭，社工在訪視時，看到孩子房間的窗戶玻璃破裂已久，冷風灌入，也讓居家安全令人擔憂，社工立即協助聯繫資源，親自將破損玻璃窗送玻璃行修補，再一同送回案家完成安裝。社工提到，當新的玻璃裝上窗框，冷風被擋在門外，孩子的房間，也重新變得明亮而安心。

除了修繕窗戶，社工也同步連結「新竹縣脆弱家庭居家環境改善補助計畫」，提供居家清潔服務，協助案家整理多年堆積的雜物與油污，特別針對廚房進行深度清潔，讓原本使用不便的空間，重新成為一家人可以安心生活的地方。



