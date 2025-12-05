竹縣啟動「竹夢少年啟程基地」 徵求兒少共同設計夢想空間

▲竹縣府鼓勵青少年參與竹夢少年啟程基地計畫，圖為青少年探索學習資料照。

【互傳媒／記者 宋旭志／新竹 報導】為落實《兒童權利公約》（CRC）保障兒少社會參與與表意權，新竹縣政府正式啟動「竹夢少年啟程基地」規劃，預計於2026年打造全縣首處專屬12至18歲青少年的休憩與支持空間。縣府自即日起公開徵求全縣青少年提供寶貴意見，透過線上問卷將心中的夢想藍圖化為實際設計的依據，展現新竹縣對兒少聲音的重視。

新竹縣政府社會處陳欣怡表示，「竹夢少年啟程基地」的推動，是新竹縣落實兒少表意權的重要政策實踐，與其為孩子打造一個「大人認為他們需要」的空間，更應創造機會，讓青少年親自參與和自身息息相關的公共空間設計。此次問卷即是一個關鍵的開端，邀請青少年成為空間的「共同設計師」，確保未來基地的樣貌能融入使用者的真實心聲。

本次問卷調查委託「社團法人中華兒童暨家庭守護者協會」協力執行，初步構想將整合休閒交誼、學習探索、運動紓壓及心理支持等多元功能。最終設計，將依據問卷結果具體調整。

社會處呼籲家長、師長與關心兒少的民眾，鼓勵12至18歲在籍或在學的青少年踴躍填寫問卷，一同參與打造安全、溫暖、具活力的夢想基地。