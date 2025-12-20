竹縣喜閱節 打造創意閱讀新體驗

二○二五喜閱節暨閱讀嘉年華昨（二十）日在新竹縣文化局圖書館及文化廣場熱鬧登場，結合閱讀、表演、闖關與市集，打造寓教於樂的創意閱讀新體驗，吸引許多親子共襄盛舉，一起走進閱讀的奇幻世界。新竹縣副縣長陳見賢代表縣長楊文科到場，他認為閱讀是累積知識的基礎，鼓勵全縣大小朋友都能享受閱讀的樂趣及美好。

文化廣場活動自登場，以「多元文化」為主軸，規劃主題趣味闖關活動，帶領民眾探索世界與臺灣多元文化樣貌，並揭開一段被遺忘的祕密-「幽靈書頁」，象徵被人類忽略卻默默守護文化記憶的角色。透過閱讀與互動體驗，引領大小朋友開啟一場從閱讀走向實踐的知識探尋之旅，感受閱讀的無限魅力。

新竹副縣長陳見賢表示，新竹縣視閱讀教育為重要基礎，持續投入資源優化公共圖書館空間、充實館藏，並結合學校與社區推動多元閱讀方案。為了讓每一位孩子都能「有書可讀、讀好書」，教育局積極爭取中央補助並投入經費，一一四年在議員們的支持下，更投入一千五百八十萬元經費添購優質好書，全面充實國中小圖書館藏，提升書生比，縮短城鄉資源差距，文化局不斷優化公共圖書館環境與設備，新竹縣立總圖書館亦將於明年開館，讓閱讀資源更均衡、更可近。

當天活動內容相當豐富，包含哇哈哈劇團帶來的《書海奇緣》、《來自彩色村的信》，以及身聲劇場演出的《希望之翼》等閱讀劇場，深受親子喜愛；同時規劃喜閱節「趣味關卡」，完成闖關並集滿十二點，即可兌換體驗券或拍拍印兌換券，數量有限，現場氣氛熱絡。

教育局長蔡淑貞表示新竹縣近年積極推動閱讀教育，含建置二十校愛的書庫、四十一校社區共讀站及十座玉山圖書館，推動主題晨讀與主題閱讀課程、導入數位閱讀平台，並結合在地文化、客家與多元族群議題，培養學生跨領域閱讀能力。