竹縣國中女教師「情緒困擾」墜亡 縣長：提供家屬必要協助

新竹縣一所國中20日上午驚傳墜樓意外，該校約50多歲的女教師於高處墜落，送醫搶救宣告不治。對此，縣長楊文科表示，縣府將主動協助校方及相關單位，提供家屬必要的協助也會加強內部的關懷與支持機制，提供所需資源協助。

新竹縣府回應教師墜樓事件。（示意圖／翻攝自Google Maps）

針對新竹縣校園發生憾事，縣長楊文科表示，教育局接獲通報後立即派員前往醫院關心，向家屬誠摯表達慰問與哀悼，提供必要的協助。縣府將主動協助校方及相關單位，提供家屬必要的協助。也會加強內部的關懷與支持機制，提供所需資源協助，共同面對這段艱難的時刻。

廣告 廣告

新竹縣府表示，事發後新竹縣學生輔導諮商中心第一時間趕抵學校，協助學校處理相關行政事宜及輔導方針。由輔導處、專業心理師及外部資源共同投入，並提供必要之情緒與心理支持。後續將持續推動相關關懷措施，包括協助受影響者進行情緒調適、提供個別與團體支持服務、強化心理諮詢與轉介流程，以及協助教職員在工作與情緒上的調整。

教育局則說明，該師有情緒困擾情形，自111年起在校內出現自傷行為，在校外發生違法兼職遭檢舉，近期因體罰、教學不力等案件接受調查。校方皆有提供該師輔導與諮商資源以及自殺防治通報，並在本月初調整職務，以利平衡工作與身心，惟仍不幸發生憾事，向家屬及所有受影響的人員致上最深切的慰問與關懷。

《中天關心您｜請珍惜生命，再給自己一次機會》

◆生命線：1995

◆張老師專線：1980

◆24小時安心專線：1925

延伸閱讀

怎麼辦到的？ 成功嶺替代役男開連長車逃兵...跑回家休息

王世堅清唱20秒《沒出息》嗨翻現場 網：尾牙春酒接不完了

陸客赴日急凍…池袋街頭「空無一人」？台旅遊達人揭真相