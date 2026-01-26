竹縣國中小候用校長主任甄選 楊文科點榜並公布錄取名單

縣長楊文科點榜。





新竹縣115年度國民中小學校長及主任候用人員甄選1月24、25日在成功國中筆試及口試，縣長楊文科於試務工作結束後，特別前往點榜並公布錄取名單，期勉錄取人員引領所有學子們快樂學習、幸福成長，成為新竹縣的驕傲！

教育局指出，這次甄選有55位報名，共計錄取國中候用校長3名、候用主任1名；國小候用校長6名、候用主任19名。

縣長楊文科表示，教育是新竹縣最重要的投資，除了持續提升各項軟硬體建設外，各校校長、主任更是教育前線的領航員，恭喜所有錄取人員，也期勉各位候用校長、主任能夠運用豐富行政經驗，未來帶領學校行政運作、整合教學資源，與縣府教育局攜手領航學校朝向更好的發展。

教育局長蔡淑貞表示，這次的候用校長主任錄取人員將至國家教育研究院接受培訓，後續將成為教育局推動教育政策及學校經營的重要力量，縣府也將持續支持並積極充實各校教學資源，讓竹縣莘莘學子快樂學習成長。

