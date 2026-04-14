竹縣國中小、幼兒園教甄開跑！

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〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣115學年度國中、小、幼兒園教師開缺近200個，其中國小暨幼兒園教師甄選，即日起開放報名到週四(16日)中午12點前受理，另外從今天(14日) 起到下週一(20日)中午12點前，則受理國中教師聯合甄選的報名。

縣府教育局長蔡淑貞說，這次國民小學暨幼兒園甄選類別有：國小普通班教師43名、英語專長教師15名、體育教師5名、身心障礙類教師9名、以及國小專任輔導教師10名。幼兒園部分，普通班教師計劃錄取6名，學前特殊教育教師5名，總缺額93個。

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至於國中正式教師聯合甄選也開缺超過100個，科別則有：國文、英文、數學、理化、藝能學科、特殊教育以及專任輔導教師等。

她說，隨著教育政策持續推動，包括雙語教育、適性教學、特殊教育以及學生輔導等面向對專業教師的需求日益提升，所以縣府這次甄選除補足現有人力缺口，更著眼於未來教育發展趨勢，期望引進具備多元專長與創新教學能力的優秀教育工作者。

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