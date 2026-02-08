竹縣國樂團暑假出訪大陸 參與紀念孫中山兩岸青少年民樂展演

世界客屬總會會長、前新竹縣長邱鏡淳（左）力邀新竹縣立國樂團今年暑假至大陸演出，參與「紀念孫中山誕辰一百六十週年暨第一屆海峽兩岸青少年民樂展演活動」，展現竹縣國樂實力，右為國樂團指揮周盟棋老師。（記者彭新茹翻攝）

記者彭新茹／新竹報導

世界客屬總會邀新竹縣立國樂團於今年暑假出訪大陸廣州及北京，參與「紀念孫中山誕辰一百六十週年暨第一屆海峽兩岸青少年民樂展演活動」，國樂團指揮周盟棋老師表示，將於農曆年後陸續展開團練。

新竹縣立國樂團受邀至竹縣府名家揮毫送春聯活動擔任表演嘉賓，國樂聲讓年味更加濃厚。（記者彭新茹攝）

周盟棋表示，客屬總會會長、前新竹縣長邱鏡淳於農曆年前特邀新竹縣立國樂團參與此次盛會，主辦單位係海峽會，因國父孫中山先生係客家人，故在辦理紀念孫中山誕辰一百六十週年活動時，特邀世界客屬總會參與，同時舉辦第一屆海峽兩岸青少年民樂展演活動，此處所提之民樂，即台灣所稱之國樂。

廣告 廣告

周盟棋指出，新竹縣立國樂團有著悠久歷史，團員們對中華文化之國樂皆有推廣的共同理念，因此值此有意義的展演活動，不少團員皆表示有意參加，但因時值暑假，許多團員也需提早規劃，才能確定時間上是否參加。今年農曆年假長達九天，將利用此時間好好規劃曲目，讓大陸方面看到台灣的國樂實力。

農曆春節將屆，新竹縣立國樂團亦常擔任活動開場前的表演嘉賓，例如竹縣府的名家揮毫送春聯活動，在國樂聲中，特別感受到濃濃年味。