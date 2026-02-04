竹縣國民黨初選爭議擴大 林為洲批制度不公：如百米賽有人先跑75公尺
國民黨新竹縣長初選爭議持續延燒，國民黨籍前立委林為洲今日(4日)在臉書發文，公開質疑新竹縣的初選 「新竹縣是全台唯一特例：一場醜陋不堪的霸凌式的初選」、 「一場史無前例的邪惡初選，應該中立當裁判的黨部竟成為個人的競選總部」等重話形容整體過程，引發各界關注。林為洲直指，新竹縣此次初選機制在制度設計、時程公告與黨務動員上均高度失衡，已嚴重違背黨務中立與公平競爭原則。
林為洲指出，此次新竹縣長初選採「七成民調、三成黨員投票」的七三制，但整體制度推動過程充滿爭議。他批評，縣黨部主委陳見賢自去年11月27日宣布參選以來，仍長期以主委身分動員黨務系統進行造勢與宣傳，甚至對黨內同志發動攻擊，直到今年2月2日初選公告前夕才宣布請辭主委職務，時間點過於延後，更被形容為「成為個人的競選總部」，他貼文並直指，陳見賢私下說請辭後，黨部還是由他把持，難以消除外界對「球員兼裁判」的質疑，現在請辭就是個笑話，國民黨的初選制度七成民調三成黨員投票七三制，在陳見賢當主委的新竹縣就是場騙局。
↑圖說：林為洲臉書發文，痛批竹縣藍營初選失衡，主委變選手黨部成總部，並質疑七三制量身打造。（圖片來源：翻攝自林為洲Facebook）
針對初選制度本身，林為洲也提出質疑。他指出，目前國民黨多數縣市長提名傾向採全民調機制，但新竹縣卻採黨員投票佔比三成的制度安排，且在各地參選人中，「只有一人明確反對全民調」，制度選擇是否具有針對性，值得外界檢視。
對於初選時程安排，林為洲也質疑過程「高度封閉」。他表示，從參選宣布到制度定案與時程公告，相關關鍵資訊僅掌握在中央與縣黨部少數人手中，多數潛在參選人與地方幹部皆是透過媒體報導才得知進度。他提到，從1月中旬協調會後制度方向確立，到2月2日正式公告初選辦法，中間時程緊湊且缺乏透明說明，容易造成外界對「量身打造規則」的觀感。
林為洲並列舉多項他所稱的「不公正現象」，包括有黨工致電黨員替陳見賢拉票，還批評造謠抹黑徐欣瑩、地方組織密集舉辦百場以上的客廳會以及十幾場的各鄉鎮大型問政說明會、公告前出現大量針對地方幹部與小組長的餐敘活動，以及印有縣黨部名義的禮盒在公告前大量發送等。他認為，這完全是一場早已設局、因人設事的不公平不透明的初選機制，這是一場令人驚奇，歎為觀止的初選機制。
對於公告時點也被外界質疑。林為洲指出，在徐欣瑩表態願意退一步、同意朝「開放參選」方向配合的同一天，黨中央高層就在政論節目預錄中提前透露新竹縣初選即將公告，時間點與縣黨部人事動作高度重疊，隨後文傳系統又迅速發布說明稿補充時序，「前後說法與時間安排也太巧合。」他質疑，從1/14協調會突然會後被中央定案竹縣採七三制，一直到公告初選，所有競選期程的時間點徐欣瑩以及所有人都是在新聞報導後才得知，這是一場公平的初選機制嗎？
↑圖說：林為洲（左）臉書砲轉國民黨竹縣初選制度不公，為徐欣瑩抱屈。（圖片來源：翻攝自林為洲Facebook）
林為洲形容，這場初選宛如「候選人就是主委、黨部就是總部、黨工就是助選員」，在黨員投票占比達三成的制度下，黨員資訊初選期程只有主委知道，其他參選人處於資訊劣勢，難以站在同一條起跑線競爭。他以百米賽跑比喻這場初選，徐欣瑩在起跑點準備衝刺，但是陳見賢已跑到75公尺處，「那徐欣瑩或任何參選人要怎麼跟他比？」
貼文最後，林為洲回顧過去黨內制度改革爭議，感嘆當年廢除全民調時，曾期盼自己會是「制度不公的最後一個受害者」，未料多年後類似爭議再度上演。他直言，「8年過去了，台灣歷經疫情巨變，AI從無到有，天翻地覆， 但在新竹縣，國民黨要辦一場公平的初選，怎麼這麼難？」
