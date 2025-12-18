竹縣地政處獲地政司頒地政業務績優獎

新竹縣政府地政處積極創新，以跨域合作機制、聯合打詐騙，遏止炒作房地產、導入科技提昇為民服務品質等亮點，在內政部地政司一一四年地政業務督導考評脫穎而出，獲頒贈縣市組「二○二五年地政業務績優獎」殊榮，由於是二十年來首度獲獎，地政處同仁倍受鼓舞！地政處日前特別在主管會報獻獎，新竹縣長楊文科十八日表達道賀及肯定，他期許地政團隊持續精進，提供專業、精準、有效率的服務，讓縣民更安心。

新竹縣府地政處在這次考評端出多項施政策略及創新作為，在打詐部分，結合永慶房屋、地政士公會等公私協力積極辦理反詐宣導，設計關懷提問單並與警政機關橫向聯繫，成功阻詐四、一千二百八十五萬元。

廣告 廣告

地政處表示，竹縣開全國先例，在數位發展部Mydata平台註冊「地政士個資備查申請」服務，推動透過Mydata平台線上查驗地政士個人資料，並推動「全功能櫃檯種子教官團」制度，打破原服務模式進化為全功能櫃檯，改造新服務之精神，獲考評委員的肯定。

值得一提的是，新竹縣國土功能分區、預售屋相關系統及「地政e指查」，讓民眾過網頁及APP查詢地政案件辦理情形及補正駁回內容，都提升地政便民服務品質，節省民眾洽公時間，獲評選委員肯定切合新竹科技城需求。