竹縣多校球場操場爭取整建 國教署全力支持

（中央社記者郭宣彣新竹縣15日電）立法院財政委員會召集委員林思銘今天表示，新竹縣竹北市學生數持續增加，多所學校球場、操場爭取整建，希望中央政府資源精準投入地方教育建設；國教署說，全力支持。

財委會到新竹縣考察，林思銘與中國國民黨籍立法委員徐欣瑩等共同勘查竹北新社國民小學、博愛國小、中正國小、興隆國小及東興國小，實地檢視校園體育基礎設施改善，了解需求。

林思銘表示，新社國小爭取整建籃球場、博愛國小爭取整建室內活動空間與地板、興隆國小爭取改善操場跑道、中正國小籃球場須整建、東興國小整建操場跑道與足球場，相關經費向教育部國民及學前教育署爭取補助，並由地方編列配合款。

他說，教育建設屬於長期投資，面對學生數持續成長，中央與地方應滾動檢討需求，確保相關設施改善與經費到位，讓校園環境符合實際使用需求。

林思銘表示，新竹縣由於產業發展帶動人口移入，學生數持續增加，與多數縣市少子化趨勢不同，校園空間與設施承載壓力日益加重，教育建設能否及時到位，攸關學生學習品質。

參與考察的國教署官員說，全力支持，確保教育資源投入。（編輯：李明宗）1141215