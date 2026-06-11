竹縣大學申請入學分發表現亮眼 學子躋身理工科技生醫多元領域

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

一一五學年度大學申請入學統一分發結果十一日揭曉，新竹縣轄內高中在頂尖大學錄取率、理工科技與生醫領域人才培育表現亮眼！陽明交大附中誕生全縣的學測滿級分狀元，並強勢摘下陽明交大電機甲組與醫學系等頂尖金榜；六家高中一百三十四位同學順利錄取理想校系，錄取國立大學達五十九人，更有四十人躋身臺大、清大、交大、成大、政大等國內頂尖學府；竹東高中則有二百三十三名學生爭取到理想校系，且過半數學生湧入理工與人工智慧明星學系；縣立湖口高中也展現高達百分之八十四的第一階段篩選通過率，結合繁星推薦共讓二十四位在地學子跨入國立大學殿堂。

廣告 廣告

新竹縣長楊文科十一日表示，縣府全力投入資源，將「在地深耕、科技接軌、適性全人」轉化為具體的教育政策。今年陽明交大附中陳彥宇同學勇奪新竹縣學測滿級分，並捨棄台大選擇陽明交大就近深造。同時六家、竹東、湖口等高中在頂尖國立大學與科技商管學系均有優異的通過表現，更讓人對竹縣學子的競爭力充滿信心。

教育局長蔡淑貞強調，教育局始終堅持「適性揚才，一個都不能少」的理念。從今年各校的放榜成果來看，無論是六家高中雙語國際實驗班亮眼的國內外頂大雙軌錄取表現、竹東高中超五成學生錄取理工科技領域，或是湖口高中透過AI實驗班與雙語教育引導學生多元發展，都高度契合未來AI、智慧製造與國際化的人才趨勢。

國立陽明交大附中校長陳瑞榮指出，附中前瞻布局成立「電機資訊」與「生物醫學」雙實驗班，讓學生在高中就能與頂尖大學資源與高端實驗中心緊密銜接。今年首屆畢業生陳彥宇禮讓繁星序位，以滿級分錄取陽明交大電機系甲組（電資國際組），即是頂尖大學資源在地銜接、師生共同實踐高度利他修為的實證，未來附中將持續培育更多撐起臺灣科技與醫療的護國群山人才。

六家高中校長江月媚表示，學校升學表現持續突破、再創高峰，今年個人申請共有一百三十四位同學順利錄取理想校系，其中錄取國立大學達五十九人，更有四十人躋身臺大、清大、陽明交大、成大、政大等國內頂尖學府；若合併繁星推薦管道，目前應屆畢業生已有高達八十二人錄取國立大學，成績極為斐然。

特別值得一提的是，六家高中第三屆雙語國際實驗班表現卓越，在優質的中外師協同教學下開拓國際視野，錄取國內頂尖大學與國外知名大學（如美國亞利桑那州立大學）的比例高達百分之七十九，展現學習上雙聯學制的優勢。

竹東高中校長詹文克表示，今年竹東高中共有二百三十三名學生錄取理想大學，其中公立大學錄取六十二人，電機工程學系更以錄取十七人高居各學系之冠。包含資管、資工、人工智慧等相關領域共計約一百二十四人，占整體錄取學生超過五成，亮眼成果背後，是全體教師團隊在課後輔導、學習歷程與模擬面試中默默付出、用心陪伴的成果。

湖口高中校長姜錢珠表示，湖口高中近年積極推動多元課程與特色班級，特別是透過「AI實驗班」與科學探究實作，引導在地學子探索自我。今年在繁星推薦與申請入學成果亮眼，共計有二十四位學子成功錄取國立大學，申請入學第一階段篩選通過率更達百分之八十四，錄取科系涵蓋資訊工程、電機電子、企業管理、財務金融、外國語文、教育、運動競技及藝術設計等多元領域，充分展現學生依據興趣與能力適性發展的成果。

教育局表示，一一五學年度大學申請入學的璀璨成果，是新竹縣全體高中師生共同努力、相互成長的最佳見證。面對未來AI洪流與生醫科技的快速發展，新竹縣將持續秉持適性揚才、在地國際化的辦學方針，透過科技與人文並進的精緻教育，提供更多元的學習機會與支持系統，厚植頂尖人才競爭力，讓新竹縣的教育品牌持續在全台發光發熱。